Ivana Spagna aveva organizzato il suo suicidio: “La depressione è un corvo nero sulle spalle”

Ivana Spagna è gli anni '80. Al Corriere della Sera la diva dei successi internazionali come "Easy Lady" e "Gente come noi" si racconta senza filtri e senza paura di dire quello che pensa su temi scottanti come la depressione che l'ha condotta sull'orlo del baratro nel 1997, dopo la morte di sua madre. Aveva organizzato il suicidio nei minimi dettagli: "Poi la mia gattina mi è saltata in braccio, miagolando". Dettagli che aveva già raccontato a Verissimo e che adesso ha approfondito.

Ivana Spagna, uno dei volti pop più noti e amati degli anni '80, dopo aver collezionato un successo dietro l'altro ha conosciuto anche il volto scuro della solitudine e della depressione, che l'ha portata anche a organizzare l'estremo gesto del suicidio:

Dopo la morte di mia madre, nel ‘97, mi sono sforzata di concludere il tour. Prendevo troppe pastiglie, non dormivo. Mi chiusi in me stessa. Mi isolai. Avevo un corvo nero sulla spalla. Decisi di farla finita. Nella lucida follia ho pulito la casa, volevo andarmene lasciando tutto in ordine. Con calma fredda avevo organizzato ogni dettaglio. Stavo per farlo, la mia gattina mi è saltata in braccio miagolando. E mi sono risvegliata dall’incubo. Ho pianto per ore. Ma ero di nuovo io. In un attimo la mia vita è cambiata. Ho capito che avrei punito le persone che mi volevano bene, non era giusto.