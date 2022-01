Incidente stradale per Fabrizio Corona e la fidanzata Sara Barbieri sull’A1: nessun ferito Fabrizio Corona ieri è stato coinvolto in un incidente stradale sull’autostrada A1 nel tratto Modenese: non era alla guida della vettura nella quale si trovava con altre persone tra cui anche la fidanzata Sara.

A cura di Gaia Martino

Fabrizio Corona ieri pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Non era alla guida del veicolo su cui viaggiava che, sull'autostrada A1 in un tratto del Modenese, si è scontrato lateralmente con un'altra vettura, secondo quanto fa sapere Il Resto del Carlino. L'ex re dei paparazzi era in compagnia di altre persone al momento del sinistro e tra queste anche la fidanzata Sara Barbieri: nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita.

L'incidente stradale di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona era diretto a Milano insieme ad altri passeggeri quando, sull'autostrada del Sole nel Modenese, l'auto su cui viaggiavano sono rimasti coinvolti in un incidente stradale. Il veicolo si è scontrato lateralmente con un'altra vettura, non causando danni. Sul posto, fa sapere Il Resto del Carlino, sono subito intervenuti gli agenzi di polizia: dopo aver effettuato i rilievi necessari l'ex re dei paparazzi ha potuto rimettersi in viaggio. Stando ad una Instagram story, anche la fidanzata Sara Barbieri era nell'auto coinvolta nell'incidente. Ieri sera la modella ha pubblicato una foto sul suo profilo: "Bene ma non benissimo" ha scritto come testo su un'immagine in autostrada con la volante della polizia e due macchine in primo piano.

Chi è Sara Barbieri, la fidanzata di Fabrizio Corona

La fidanzata di Fabrizio Corona è una modella ventenne che ha posato per famosi brand di moda come Dolce e Gabbana. A sganciare il gossip sulla nuova love story era stato il settimanale Oggi prima che i diretti interessati rendessero pubblica la loro relazione sui social. L'ex re dei paparazzi sembra essere molto innamorato della sua nuova compagna: proprio ieri ha pubblicato una IG story con lei nella quale si riprendono vicini e si scambiano un tenero bacio. Poco prima che si verificasse l'incidente.