Ilary Blasi in un hotel a Roma, la foto dopo le voci sulla nuova convivenza con Totti Ilary Blasi si è geolocalizzata in un lussuoso hotel di Roma. La conduttrice sembrerebbe avere risposto così alle indiscrezioni secondo le quali sarebbe tornata a vivere insieme all’ex marito Francesco Totti nella loro villa all’Eur.

A cura di Stefania Rocco

Mai come in questo periodo, Ilary Blasi sta strizzando l’occhio al gossip. E lo sta facendo per un motivo preciso: comunicare all’esterno l’immagine di se stessa che ritiene meglio la descriva. Si colloca in questo scenario l’ultima foto postata sul suo profilo Instagram. La conduttrice, forse per la prima volta in assoluto da quando è cominciata la corsa alla notizia scatenata dalla decisione di separarsi da Francesco Totti, si è geolocalizzata in un lussuoso hotel di Roma. Non si è limitata, come fa in genere, a far sapere di essere in un posto generico, indicando magari il nome della città o del paese. Questa volta le coordinate sono più che mai precise: è a Roma in un preciso albergo. Per quale motivo?

Perché Ilary Blasi si è geolocalizzata in un hotel a Roma

L’ultima foto postata tra le sue Instagram stories sembra quasi il modo scelto da Ilary per smentire le indiscrezioni secondo le quali sarebbe tornata a vivere nella villa che condivide con l’ex marito all’Eur. Se così fosse, difficilmente avrebbe scelto di alloggiare in hotel.

Ilary Blasi si è geolocalizzata in uhn hotel a Roma

Il trasferimento a Milano di Ilary Blasi

Intanto, sulla questione “trasferimento”, tutto tace. La scorsa settimana c’era stata una fuga di notizie in questo senso, voci secondo le quali Ilary avrebbe manifestato l’intenzione di trasferirsi a Milano. Proprio nella capitale lombarda la conduttrice ha trasferito una parte delle sue attività professionali. È da Milano che conduce l’Isola dei famosi ed è sempre a Milano che la presentatrice intenderebbe rifarsi una vita. Ma il proposito di trasferirsi potrebbe non essere realizzabile. Ilary avrebbe manifestato il desiderio di portare con sé la piccola Isabel, ultimogenita nata dal matrimonio con Totti. Un desiderio contro il quale l’ex marito si sarebbe fermamente opposto in attesa di trovare un accordo con la donna che per 20 anni è stata sua moglie.