Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart di nuovo genitori, è nato il terzo figlio Terzo fiocco azzurro per Ilaria Spada e il compagno Kim Rossi Stuart. Lo scorso 28 febbraio, l’attrice ha partorito il suo terzo maschietto, dopo Ettore e Ian.

A cura di Elisabetta Murina

Ilaria Spada è diventata mamma per la terza volta. L'attrice e il compagno Kim Rossi Stuart hanno accolto in famiglia un altro maschietto, nato il 28 febbraio, dopo i primi due figli, Ettore (11 anni) e Ian (3 anni). L'annuncio tramite un comunicato.

Terzo fiocco azzurro per Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart

Il terzo figlio di Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart, come fa sapere l'attrice in un comunicato, è nato il 28 febbraio presso la clinica romana Casa di Cura Santa Famiglia. Si tratta di un altro fiocco azzurro per la coppia, di cui non si conoscono ancora i dettagli. Per il momento, infatti, il nome del piccolo non è stato ancora reso noto, così come la notizia della sua nascita sui social.

L'attrice ha scelto di far nascere il suo terzo genito nello stesso ospedale dei primi due, Ettore e Ian, nati rispettivamente nel 2011 e nel 2019. "Il piccolo e la mamma stanno bene. Per noi è stato un gradito ritorno di Ilaria Spada dopo i precedenti due parti nella nostra struttura", ha fatto sapere la direttrice della struttura.

L'annuncio della gravidanza

A novembre, l'attrice ha fatto sapere di essere in dolce attesa con una foto apparsa in copertina sul settimanale F, e poi condivisa anche sul suo profilo Instagram. Al settimanale, la neo mamma ha raccontato l'inizio di questa nuova gravidanza: "Pensavo di non essere brava con i bambini, mi spaventavano. Finché c’è stata la svolta della mia vita, anzi due. La conduzione dello Zecchino d’oro. Lì ho scoperto quanto mi piacciono i bambini… La seconda quando è nata mia nipote. Sono impazzita".

Anche questa volta ad accompagnarla nella gravidanza c'era il marito Kim Rossi Stuart, a cui è legata da più di dieci anni e che ha conosciuto in una circostanza particolare, come ha raccontato l'attrice a F: "Ci siamo incontrati nello sgabuzzino di casa Balivo. Mi viene da ridere perché Caterina si arrabbia molto quando lo chiamo così. In realtà era una stanza dove si lasciavano i cappotti. Sono entrata a lasciare il mio e c’era lui con il marito di Caterina a chiacchierare e a bere vino".