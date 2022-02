Il messaggio di Maria De Filippi per Sangiovanni dopo Sanremo 2022: “Orgogliosa di te” Sangiovanni ha raccontato di aver ricevuto un messaggio da Maria De Filippi dopo l’esibizione di ieri sera al Festival di Sanremo 2022: la conduttrice di Amici 20 è orgogliosa dell’ex allievo.

A cura di Gaia Martino

Sangiovanni è in gara tra i Big del Festival di Sanremo 2022 e ieri sera ha fatto il suo esordio sul palco dell'Ariston aprendo la serata con il brano Farfalle. Il giovane artista si è fatto conoscere nella scuola di Amici di Maria De Filippi e proprio grazie al talent è riuscito a raggiungere il successo, arrivando secondo. Questa mattina si è collegato in diretta con Storie Italiane ed ha raccontato le sue sensazioni sulla performance: in più ha svelato il contenuto del messaggio che le ha inviato Maria De Filippi dopo la serata.

Maria De Filippi orgogliosa di Sangiovanni

Maria De Filippi dopo aver salutato Sangiovanni ad Amici 20, lo ha rivisto in tv sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo 2022. Con il brano Farfalle il giovane artista ha aperto la seconda serata della kermesse ed ha reso la famosa conduttrice di Canale 5 pienamente orgogliosa. Ha scritto così un messaggio all'ex allievo del suo talent, lo ha raccontato il cantante a Storie Italiane:

Maria De Filippi mi ha scritto che le è piaciuto molto il pezzo, ma glielo avevo già fatto ascoltare, le era già piaciuto. Mi ha scritto che è orgogliosa di me e sono stato bravo.

Le parole su Sanremo 2022

Sangiovanni in collegamento con il programma di Eleonora Daniele ha raccontato le emozioni provate ieri sera al Festival:

Volevo che la performance fosse potente per iniziare al meglio, dopo l'esibizione di Achille Lauro della prima sera.

Riguardo la prima classifica generale, ha rivelato di ambire ad altri premi: "Punto a vincere altre cose piuttosto che arrivare altro in classifica". Nella serata delle cover Sangiovanni canterà A muso duro, di Pierangelo Bertoli, con Fiorella Mannoia.