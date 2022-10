Il figlio di Rocco Siffredi compie gli anni, la foto di famiglia a Milano con la madre e il fratello Il figlio di Rocco Siffredi, Leonardo Tano, ha compiuto 23 anni. Per l’occasione la famiglia al completo si è riunita in un ristorante di Milano e la madre Rosza Tassi ha condiviso su Instagram uno scatto della serata, in cui appare anche il fratello maggiore Lorenzo.

A cura di Elisabetta Murina

Il figlio di Rocco Siffredi, Leonardo Tano, ha compiuto 23 anni. Per l'occasione la famiglia al completo si è riunita in un ristorante di Milano e ha condiviso su Instagram uno scatto della serata. Oltre al padre, a festeggiare il suo giorno speciale anche il fratello maggiore Lorenzo Tano e la mamma Rozsa Tassi.

La foto di famiglia per il compleanno di Leonardo Tano

É stata proprio Rosza Tassi a condividere su Instagram una foto in cui tutti e quattro i membri della famiglia compaiono seduti al tavolo al momento del taglio della torta, abbracciandosi tra loro. "Auguri", ha scritto come didascalia dello scatto, realizzato in un ristorante di Milano. Lorenzo, il fratello maggiore, ha invece condiviso una foto del festeggiato, sempre della stessa serata, scrivendo: "Happy Birthday lil bro". I due hanno tre anni di differenza, Lorenzo infatti ne ha 26.

Leonardo Tano non vuole seguire le orme del padre Rocco

Leonardo Tano è il figlio minore di Rocco Siffredi e Rozsa Tassi, che sono sposati da oltre 20 anni. Il ragazzo ha da poco spento 23 candeline e, in una recente intervista a Vanity Fair, aveva spiegato di non aver mai visto un film a luci rosse del padre: "Non l'ho mai visto in azione. Ho visto le cover dei dvd che giravano per casa ma… non me l'ha mai detto, però ho capito che non vorrebbe lo vedessi". Il 23enne è quindi convinto di prendere le distanze dal mondo del porno e di non essere per nulla interessato a seguire le orme del padre: "Non mi interessa proprio. E poi credo che sarebbe stupido fare qualcosa solo perché prima l'ha fatta tuo padre".