Il bacio di Arisa e Vito Coppola nel video di Cuore è pura passione fuori la pista di Ballando “Cuore” è il nuovo singolo di Arisa di cui è uscito nelle scorse ore anche il videoclip. Protagonisti sono la cantante e Vito Coppola, il maestro di Ballando con le stelle, con cui si consuma un altro appassionato bacio, stavolta fuori la pista da ballo.

A cura di Ilaria Costabile

Si chiama "Cuore" il nuovo singolo di Arisa, che rientra nell'album "Ero romantica", e di cui è stato pubblicato il videoclip nel giorno di San Valentino. Quale momento migliore, se non la festa degli innamorati, per lanciare una canzone che parla d'amore, sulle cui note si consuma un passionale passo a due? Protagonista della coreografia insieme alla cantante è Vito Coppola, l'aitante maestro che l'ha portata alla vittoria del talent show di Milly Carlucci e con cui, a quanto pare, la passione supera i confini della pista da ballo.

La coreografia passionale in Cuore

Una ballata che parla d'amore, quella cantata da Arisa che, da anni ormai, si fa promotrice di un racconto sincero e veritiero dei sentimenti, in cui sono contemplate paure, rinunce, ma anche la libertà di viversi ogni emozione pienamente. Come ha scritto lei stessa su Instagram, annunciando l'uscita del video: "Che voi ci crediate o no l’amore esiste e trovare occasioni per festeggiarlo non fa mai male", pubblicando un frammento in cui si intravedono lei e Vito Coppola. L'artista, poi, aggiunge: "Ho capito cos’è l’amore all’alba dei 40 e vi assicuro che ne vale la pena, senza alcuna aspettativa ma con la voglia di dare il massimo affinché duri e affinché sia sempre bello". Sulle note di Cuore, quindi, nel video diretto da Marco Gradara si consuma un passo a due emozionante e intenso, dove tra un volteggio e l'altro, quando i due si trovano occhi negli occhi, scatta un bacio di quelli che non hanno nulla a che vedere con la finzione cinematografica, ma trasuda passione e trasporto in ogni attimo.

Il primo bacio a Ballando con le stelle

Tra i motivi che hanno portato alla vittoria del talent la cantante, che si è cimentata con tutta se stessa nell'esperienza di Ballando con le stelle, c'erano non solo i suoi progressi sempre più evidenti nel mondo del ballo, ma anche l'innegabile feeling tra lei e il suo maestro, Vito Coppola, con il cui si esibiva in coreografie che sprigionavano grande sensualità. La complicità tra i due sulla pista da ballo sfociò addirittura in un bacio a sorpresa in diretta tv, in quell'occasione entrambi dissero che si erano lasciati trasportare dall'emozione del pezzo portato in scena e Arisa aggiunse anche "Vito mi bacia solo davanti alle telecamere", quasi a voler dare adito ad una finzione puramente televisiva.

Dopodiché si è parlato di una possibile frequentazione tra loro che, però, non si è tradotta in una storia d'amore. Non si può certo dire che tra loro non ci sia attrazione, come dimostra il video di cui sono protagonisti e, se non altro, si sono davvero calati bene nella parte.