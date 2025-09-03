Ida Di Filippo di Casa a Prima Vista si sposa, il video della romantica proposta in barca: “Un amore immenso”

Ida Di Filippo si sposa. La nota agente immobiliare di Casa a Prima Vista, che insieme a Mariana D'Amico e Gianluca Torre forma il trio milanese del programma, convolerà a nozze con il fidanzato Pietro Albano, infermiere di professione, 8 anni più giovane di lei. Su Instagram il romantico video della proposta di matrimonio, avvenuta in barca a Capri.

La romantica proposta di matrimonio a Capri

Con un video pubblicato su Instagram, Ida Di Filippo ha annunciato che presto convolerà a nozze con il fidanzato. "A volte le parole non bastano per descrivere quello che si prova... Da quando per la prima volta ci siamo parlati…guardati…io nei tuoi occhi mi sono persa oggi come allora mi batte forte il cuore perché questo è davvero un amore immenso!", ha scritto ad accompagnare le immagini condivise sui social.

Durante una romantica gita in barca, sullo sfondo dei Faraglioni a Capri, il 35enne si è inginocchiato davanti alla compagna e le ha chiesto di diventare sua moglie. Incredula, l'agente immobiliare si è emozionata e ha subito accettato. "Si..all’amore della mia vita. Si..al migliore amico. Sì..al mio confidente. Sì..alla mia spalla. Si..alla mia bussola (senza di te mi perderei davvero e lo sai!). Sì perché da quando ci siamo conosciuti mi hai travolto con un amore smisurato e ogni giorno mi innamoro sempre più di te!", ha aggiunto.

La storia d'amore tra Ida Di Filippo e Pietro Albano

Ida Di Filippo e Pietro Albano sono una coppia da oltre 10 anni. Lui ha 35 anni e lavora come infermiere all'ospedale Niguarda di Milano. Per amore, la nota agente immobiliare ha deciso di lasciare la sua città d'Origine (Siano, in provincia di Salerno) per stargli accanto. "È stato il primo vero bivio della mia vita, stavamo insieme da un anno e mezzo e ho dovuto decidere se lasciare tutto e seguirlo a Milano", ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera.