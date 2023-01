Ian Somerhalder sarà papà per la seconda volta, il dolce annuncio su Instagram Ian Somerhalder, star di The Vampire Diaries, diventerà papà per la seconda volta. L’annuncio arriva proprio dall’attore che ha pubblicato un post su Instagram, condiviso anche dalla moglie, l’attrice Nikki Reed.

A cura di Ilaria Costabile

Ian Somerhalder, star di The Vampire Diaries, diventerà papà per la seconda volta. Lo ha annunciato lui stesso su Instagram, dove ha pubblicato uno scatto di sua moglie, Nikki Reed, che tiene tra le braccia la loro primogenita, accarezzando nel frattempo il suo ventre già tondo, per l'arrivo di un altro bebè.

L'annuncio di Ian Somerhalder su Instagram

Uno scatto bellissimo, che ha ricevuto migliaia di commenti, messaggi d'auguri, da parte dei fan della coppia. L'attore ha rivelato di aver avuto sempre un sogno ben preciso, sin da quando era poco più che un ragazzo e, quindi, ringraziando sua moglie per averlo reso felice ancora una volte scrive:

Tutto quello che ho sempre desiderato fin da quando ero un ragazzino era avere una grande famiglia. Grazie Nik per avermi fatto quel regalo. SECONDO ROUND, CI SIAMO!!!!! Grazie grazie a questo incredibile umano per il dono della vita e dell'amore, per essere la mamma più incredibile e aver lavorato così duramente per realizzare i nostri sogni!!! Quando stavo scattando questa foto, non potevo credere a quello che stavo vedendo attraverso quel mirino. Più bella cosa non c'è…

Ai fan, che come sempre hanno manifestato il loro supporto, nonché grande affetto nei suoi confronti, poi, rivolge una richiesta specifica: "Tutto quello che chiedo è che tutti mandino tanta positività a me e Nik in questo periodo. Lo spazio c'è sui social può essere strano, ma possiamo anche renderlo grande".

La vita privata di Ian Somerhalder e Nikki Reed

I due si sono sposati, ormai, otto anni fa, nel 2015, dopo solo un anno di fidanzamento e sono tutt'oggi più legati che mai. Nel 2018 Nikki Reed è rimasta incinta della loro prima figlia, Bodhi Soleil, con la quale, però, hanno condiviso pochi scatti sui social, mantenendo questa parte del loro privato quanto più riservata possibile. Lo scrive anche la futura mamma in un post pubblicato su Instagram, con la stessa foto condivisa del marito, l'attrice scrive: