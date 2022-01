Harry e Meghan hanno paura di tornare in Uk: temono per la loro sicurezza Il duca del Sussex ha affermato – attraverso i suoi legali rappresentanti – di essere in esilio perché sente di non essere sicuro con la sua famiglia. Da quando è uscito dalla Royal Family non ha più la protezione della polizia nel Regno Unito.

Un'esclusiva dalla Gran Bretagna, firmata dal Daily Mirror, scuote il mondo dei media legato alla Royal Family. Un nuovo capitolo si sta scrivendo della loro storia fatta di intrighi e pettegolezzi, perfetto per una sceneggiatura nuova di The Crown. Il principe Harry è sul piede di guerra, scrive il tabloid britannico, perché teme per la sua sicurezza e ha intenzione di trascinare il governo in tribunale per garantire una protezione. Il duca del Sussex, infatti, ha affermato – attraverso i suoi legali rappresentanti – di essere in esilio perché sente di non essere sicuro con la sua famiglia. Con l'addio alla Royal Family, il duca e la duchessa del Sussex hanno perso la scorta della polizia pagata dai contribuenti. La coppia, che attualmente vive in California con i figli Archie e Lilibet, paga un servizio di protezione privato.

La nota degli avvocati

Il Mirror riporta le dichiarazioni degli avvocati di Harry: "Il principe Harry ha ereditato un rischio per la sua sicurezza alla nascita, per tutta la vita. Rimane il sesto in linea di successione al trono, ha servito due turni di combattimento in Afghanistan e negli ultimi anni la sua famiglia è stata oggetto di ben documentate minacce neonaziste ed estremiste. Mentre il suo ruolo all'interno dell'istituzione è cambiato, il suo profilo di membro della famiglia reale non è cambiato. La minaccia resta. Per lui e per la sua famiglia". Confermata anche la notizia di una squadra di sicurezza privata pagata personalmente dal Duca e dalla Duchessa del Sussex, che però non è abbastanza per la protezione nel Regno Unito: "In assenza di tale protezione, non possono tornare a casa".

Cosa pensa la Famiglia Reale

Ma fonti vicine alla Famiglia Reale avrebbero smentito, tacciando queste dichiarazione come "completamente in contrasto" con quelli che sarebbero impegni già presi da Harry nel prossimo futuro, tra cui i posticipati Invictus Games del 2021 all'Aia. Inoltre, Harry e Meghan sono stati invitati a partecipare agli eventi durante il weekend del Giubileo di platino della regina a giugno e dovrebbero essere presenti.