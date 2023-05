Guè Pequeno pazzo di Annalisa: “Lui è focoso, mette like sotto ogni sua foto e video” “Bellissima” come nel testo della sua canzone, Annalisa avrebbe conquistato Gué Pequeno. Lo sostiene il settimanale Chi che ha notato strani movimenti sui social.

A cura di Stefania Rocco

Guè Pequeno sarebbe pazzo di Annalisa. Lo sostiene il settimanale Chi secondo il quale il rapper avrebbe perso la testa per la cantante di “Bellissima” e "Mon Amour". Pare che l’artista non perda occasione per manifestare alla collega il suo apprezzamento, in particolare modo attraverso i social network. Un’attenzione che non è passata inosservata ai più curiosi che adesso si chiedono se i like di Guè possano tradursi in una manovra di avvicinamento. Non è escluso che il corteggiamento, se di questo dovesse trattarsi, possa nascondere ragioni professionali. La proposta di un duetto, ad esempio.

I like di Guè Pequeno ad Annalisa

“Guè, il rapper dei record già noto come Guè Pequeno (che con l’album Madreperla è in classifica da più di tre mesi), è pazzo della collega Annalisa (che pure non scherza: con Mon Amour è balzata dal 16° al 5° posto nella classifica Fimi dei singoli)”, si legge sul numero in edicola questa settimana, “Lei non piò postare una foto o un video senza vedere comparire il like di lui. Il rapper è cool e focoso. A marzo, infatti, gli è capitato di nuovo di pubblicare sui social (per sbaglio?) un suo video hot”.

Il video hot di Guè Pequeno

Il video cui il settimanale fa riferimento è apparso solo per pochi minuti sul profilo Instagram di Guè Pequeno a fine marzo. Finito tra le Instagram stories del rapper, il filmato mostrava Guè ripreso mentre faceva sesso con una donna filmata di spalle. Un video ad altissimo tasso erotico che fu cancellato pochi minuti dopo essere stato pubblicato. Ma non tanto velocemente da impedire ai follower di accorgersi dell’errore. A Guè un episodio simile era già accaduto in passato, quando aveva condiviso sempre su Instagram un filmato molto simile, salvo poi cancellarlo. Quell’episodio, che risale al 2017, è finito nel testo della canzone “Adios” incisa con Emis Killa.