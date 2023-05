The Ferragnez la serie, quanto costa a Prime Video: cifre astronomiche per ogni minuto La prima stagione di The Ferragnez avrebbe un costo di produzione dichiarato pari a 5.695.287,00 euro. Numeri che, divisi per gli otto episodi della stagione, corrispondono a oltre 710.000 euro a puntata. Cifre giudicate fuori misura per il mercato delle serie unscripted in Italia.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su The Ferragnez 2: la serie ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In attesa di vedere la seconda parte degli episodi mancanti di The Ferragnez 2, la famiglia di influencer raccoglie i frutti di un successo mediatico che arriva, per la seconda stagione, quasi in maniera scontata. L'impressione è che ogni prodotto marchiato Ferragnez sia ormai una garanzia di numeri, spettatori e visualizzazioni, nonostante alla seconda stagione della serie Prime Video sia già stata criticata per contenuti in fondo già piuttosto noti.

Quanto ha speso Prime Video per produrre The Ferragnez

È proprio per la certezza di sopra citate cifre da capogiro che la casa di produzione di Prime Video che fa capo ad Amazon non avrebbe indugiato ad investire altrettanto importanti cifre economiche. Secondo le verifiche di Davidemaggio.it, il sito del Ministero della Cultura avrebbe rivelato un costo totale di produzione dichiarato per la prima stagione di The Ferragnez pari a 5.695.287,00 euro. Numeri che, divisi per le otto puntate della stagione, corrispondono a oltre 710.000 euro a puntata e 14.238 euro circa al minuto. "Cifre astronomiche in considerazione del tipo di programma", come fa notare Davidemaggio.it, secondo il quale si tratterebbe di costi decisamente fuori misura per il mercato delle serie unscripted in Italia. "Il docureality di Chiara e Fedez è assimilabile, relativamente ai costi, alle fiction (genere di gran lunga più costoso rispetto all’unscripted) di Prime Video, rispetto alle quali costa fortunatamente meno".

La serata evento per l'uscita della serie illumina Milano

Non a caso l'uscita della nuova stagione della serie è stata accolta da una vera e propria serata evento, una première che per l'occasione ha illuminato di rosa l'Arco della Pace di Piazza Sempione, a Milano. Spiccava un invidiabile red carpet a quale hanno partecipato volti noti dello spettacolo e dei social, accerchiato da un bagno di folla tra fan e curiosi in attesa da chissà quante ore per poter anche solo intravedere i loro idoli. L'evento infatti era totalmente gratuito, una festa alla quale tutti potevano partecipare, che ha consacrato i Ferragnez parte integrante di un contesto socio-culturale della città.