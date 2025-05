Greta Rossetti rompe il silenzio sulla crisi con Sergio D’Ottavi: “Niente terze persone, parlerò quando vorrò”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Greta Rossetti ha rotto il silenzio sulla presunta crisi con Sergio D'Ottavi. La modella, ex concorrente del Grande Fratello, ha spiegato quale è la situazione con il fidanzato e precisato che Lorenzo Spolverato non c'entra niente. Si vociferava che il modello fosse una delle ragioni della difficoltà della coppia. "Non mettete in mezzo terze persone", ha precisato.

Greta Rossetti e la verità sulla crisi con Sergio D'Ottavi

In alcune stories pubblicate su Instagram, Greta Rossetti ha spiegato quale è la verità sulla presunta crisi con Sergio D'Ottavi. La modella non vuole dare conto della sua vita sentimentale sui social quotidianamente, così si è sfogata : "Sapete che parlo solo quando me la sento, se voglio prendermi del tempo per me e non espormi sui social lo faccio. È vero che sono un personaggio pubblico, ma sfido chiunque a dover dare conto ogni mattina della propria relazione sentimentale o di amicizia". Poi ha chiarito il ‘ruolo' di Lorenzo Spolverato, che si vociferava fosse la causa del loro allontanamento: "Non mettete in mezzo terze persone che non cʼentrano e con cui ci sono rapporti di amicizia normali. Come stanno le cose lo so io e lo sa Sergio".

Rossetti ha poi ribadito di non volersi esporre ora: "Quando me la sentirò condividerò quello che devo dirvi, fino ad allora è perché non me la sento o perché non ho niente da dirvi. Non fatevi film mentali. Vivete sereni, pensiamo positivo, la vita è bella". E infine ha concluso: "Basta essere tossici e ossessionarvi così con una coppia, io lo apprezzo che ci amate tanto insieme, ma la nostra vita è come la vostra"

Ad agosto Greta aveva annunciato la rottura da Sergio

Il rapporto tra Greta e Sergio è sempre stato piuttosto altalenante e ha vissuto periodi di alti e bassi. Ad agosto, ad esempio, l'ex gieffina e tentatrice di Temptation Island aveva annunciato la fine della storia con un messaggio su Instagram, dopo una pace arrivata appena due mesi prima. Non erano stati svelati i motivi, ma la diretta interessata aveva spiegato: "Non siamo stati la coppia perfetta che si esponeva tanto, soprattutto nell'ultimo periodo per scelta di entrambi, stavamo costruendo tanto, per questo ancora non ci credo, ma vi assicuro che c'è stato quel legame che avete visto".