“Gli orologi di Totti venduti a Montecarlo”, l’audio rubato al Pupone: “Non so di chi ca**o siano” Secondo Dagospia Totti avrebbe venduto parte dei suoi preziosi orologi ad un gioielliere di Montecarlo nel 2020. Alcune incisioni sembrano inequivocabili, ma in un audio rubato il Pupone nega: “Non mi sono mai venduto niente”.

A cura di Giulia Turco

Stando ad una recente ricostruzione pubblicata su Dagospia, non è escluso che Totti abbia venduto parte della sua preziosa collezione di orologi ad un gioielliere di Montecarlo che, nel 2020, li avrebbe rimessi in vendita. Il dettaglio che dovrebbe testimoniarne la proprietà è un’incisione con la scritta ‘Totti’ e un’altra serie di indizi apparentemente inequivocabili. L’ex Capitano però, in un’audio mandato in onda a Non è l’Arena, sostiene di non aver mai nemmeno visto gli orologi in questione.

La versione di Dagospia sui Rolex

Si tratterebbe di due orologi, “uno con un numero 10 nel cinturino e nel retro della cassa, dove era stata incisa anche una data, 9 dicembre 2013”, si legge in un articolo di Dagospia pubblicato il 5 gennaio. “Nell’altro, invece, si può vedere la scritta AS Roma”. Secondo Dago i due orologi provenivano entrambi dalla collezione di Totti, habitué del casinò del Principato. Stando alle ricostruzioni, non ci sarebbero dubbi sull’appartenenza degli orologi. Il 9 dicembre 2013 infatti ci fu la festa di Natale della Roma. In quella circostanza il presidente della squadra James Pallotta aveva regalato a tutti i calciatori della Roma.

Totti in un audio smentisce, non avrebbe mai visto gli orologi

Nel corso dell’ultima puntata di Non è l’Arena però, Giletti ha fatto ascoltare in esclusiva ai telespettatori un audio rubato a Francesco Totti. Nel corso di una conversazione al telefono, il Pupone ammette di non sapere nulla degli orologi in questione. Nel video mandato in onda si può sentire chiaramente l’ex Capitano dire: