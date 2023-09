Bianca Censori copre il seno con un cuscino dopo le critiche degli italiani: le foto con Kanye West Gli amici di Bianca Censori si dicono “estremamente preoccupati” dopo avere visto le foto scattate alla 28enne a Venezia in compagnia di Kanye West. A destare sconcerto sono stati gli scatti in motoscafo e gli outfit sfoggiati dalla modella.

A cura di Stefania Rocco

A Venezia, da giorni ormai, non si fa che parlare di loro: Kanye West e Bianca Censori, coppia glamour arrivata direttamente da Los Angeles per dare spettacolo. La modella 28enne, da circa un anno compagna del rapper e produttore, è stata sorpresa in più di un’occasione a sfoggiare outfit discutibili e uguali l’uno all’altro: aderenti tute color carne che hanno volutamente dato l’impressione fosse nuda.

Video e foto di Bianca Censori con il cuscino sul seno

Poche ore fa, i fotografi sono riusciti a ottenere altri scatti controversi di Bianca Censori che, sfoggiando la solita tuta, cercava di coprire il seno con un cuscino preso dal suo hotel. Accanto a lei West, bardato con una tuta nera e la solita t-shirt a coprirgli il viso. Adesso, però, sono gli amici della giovane a dirsi “estremamente preoccupati”.

Parlano gli amici di Bianca Censori

Una fonte raggiunta dal Daily Mail ha fatto sapere di non riconoscere Bianca, soprattutto nell’ultimo periodo, e di temere che West la stia volutamente isolando dal resto del suo mondo per poterne disporre come meglio crede. A destare sconcerto sono state soprattutto le foto realizzate a bordo di un motoscafo a Venezia che mostravano West con i pantaloni calati e Bianca impegnata con lui in quello che da più parti è stato descritto come un rapporto sessuale all’aperto, una specie di “incidente” che ha costretto perfino la compagnia di taxi d’acqua a esporsi a proposito dell’accaduto. “Le amiche di Bianca stanno cercando di aiutarla ma non riescono a raggiungerla a causa dei filtri che West le ha messo intorno”, ha rivelato al Daily Mail un caro amico della modella, “Siamo estremamente preoccupati. Lei non è quella che v vedete nelle foto, è una donna incredibilmente vivace.Non è il tipo da tenere sempre la bocca chiusa. In questo momento, non ha nessuno che possa supportarla ed è spaventoso”.

Gli amici di Bianca Censori accusano Kanye West

Gli amici della modella sostengono che West abbia un piano preciso per Bianca: “Intende trasformarla in una Kim Kardashain 2.0. La differenza è che quando West stava con la sua ex moglie godeva di un certo rispetto nel mondo della moda. Adesso ha perso questo rispetto”. Un’altra amica di Bianca sostiene che la modella fosse perfettamente consapevole della fama del rapper prima di cominciare a frequentarlo: “Sapeva in che cosa si stava cacciando quando hanno cominciato a uscire insieme ma lo trovava estremamente affascinante”.