Ginevra Lambruschi lasciata a un mese dalle nozze, ironizza bevendo un enorme calice di vino Dopo essere stata lasciata dal fidanzato Mirko Antonucci poco prima del matrimonio, Ginevra Lambruschi ha pubblicato un video in cui ironizza su quanto le è successo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è seduta a bordo piscina e sorseggia un enorme calice di vicino, scrivendo: “Quando vieni lasciata a un mese dal matrimonio”.

A cura di Elisabetta Murina

Lo scorso maggio, Ginevra Lambruschi aveva annunciato la fine della sua storia d'amore con Mirko Antonucci, calciatore del Cittadella, che a breve sarebbe dovuto diventare suo marito e che è il padre di sua figlia Sophie. In questi mesi ha preferito non parlare spesso dell'argomento, soprattutto delle motivazioni che hanno portato alla rottura poco prima delle nozze. Ora l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in passato fidanzata di Nicolò Bettarini e Pierpaolo Pretellii, ha condiviso un video che ironizza su quanto le è successo.

Il video ironico di Ginevra Lamburschi

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, mamma della piccola Sophie, nella giornata di Ferragosto ha condiviso sul suo profilo Instagram un video ironico, in cui prova a scherzare su quanto le è accaduto negli ultimi mesi. Il fidanzato Mirko Antonioli l'ha lasciata a un mese dalle nozze e anche se ha passato un periodo difficile, Ginevra Lambruschi ha deciso di "berci su", mostrandosi sui social mentre sorseggia del vino da un calice decisamente grande, quasi come fosse una coppa. Un messaggio che sembra arrivare in maniera scherzosa ma altrettanto chiaro, rafforzato ancora di più dalla didascalia scelta: "Quando vieni lasciata a un mese dal matrimonio".

La rottura con Mirko Antonucci prima delle nozze

Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne (ed ex fidanzata di Niccolò Bettarini e Pierpaolo Pretelli) ha spiegato agli oltre 500mila follower i motivi della sua temporanea assenza sui social: "Volevo giustificare la mia assenza di questi giorni. Sono stata lasciata dal mio “ex compagno" a pochi giorni dalla nozze". L'influencer, quindi, è stata lasciata dal fidanzato e padre di sua figlia poco prima del del loro matrimonio. E sulle motivazioni ha spiegato: "Sto cercando di realizzare e mettere insieme i pezzi. Mi rialzerò e farò da sola da mamma e papà", ha aggiunto poi, ringraziando i suoi genitori per il sostegno in questo momento difficile.