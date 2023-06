Gianluca Fubelli: “Oggi farei un reality con mia moglie. Elena Morali? Incastro tra gossip e lavoro” Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, ha parlato della sua storia d’amore con Federica Cama. Il comico vorrebbe fare Pechino Express insieme alla moglie, vista la passione comune per il viaggio. Sulla ex Elena Morali: “Non c’è mai stata idea di sposarci, incantro fra gossip e lavoro”.

A cura di Elisabetta Murina

Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, lo scorso maggio ha sposato la compagna Federica Cama. Intervistato dal settimanale Mio, il comico ha parlato della sua vita di coppia, di un'esperienza che gli piacerebbe fare insieme alla sua dolce metà e del passato, quando era fidanzato con la showgirl Elena Morali, oggi compagna di Luigi Mario Favoloso.

Scintilla vorrebbe fare un reality con la moglie

Scintilla e Federica Cama, produttrice musicale (ha scritto brani per artisti come Emma e Alessandra Amoroso) hanno in comune la passione per i viaggi, in particolare quelli avventurosi. È per questo che, insieme, vorrebbero partecipare a Pechino Express. Per il comico sarebbe l'unico reality a cui prenderebbe parte:

È l'unico che farei perché è molto simile al tipo di viaggio che amo e che sia io che Federica abbiamo sempre fatto. Sarebbe bellissimo, una cosa che abbiamo in comune è proprio l’amore per i viaggi di questo tipo: intensi e avventurosi. Per il suo compleanno, infatti, gli ho regalato un tour, una sorta di caccia al tesoro in giro per il Chianti.

Il passato con Elena Morali: "Un incastro fra gossip e lavoro"

Prima di conoscere Federica Cama, Scintilla ha avuto una lunga relazione con Elena Morali, finita dopo diversi tradimenti da parte della showgirl, oggi fidanzata con Luigi Mario Favoloso (ex di Nina Moric). Il comico oggi parla di quel legame come un "incastro fra gossip e lavoro", confessando che con lei non c'è mai stata l'idea di convolare a nozze: