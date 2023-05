Gianluca Fubelli ha sposato Federica Camba (che ha scritto canzoni per Pausini, Amoroso e Elodie) Il comico Gianluca fuselli ha sposato la compagna Federica Camba, autrice musicali che ha firmato alcuni successi degli ex allievi di Amici. Le nozze erano state annunciate a marzo.

A cura di Stefania Rocco

Il comico Gianluca Fubelli ha sposato l’autrice musicale Federica Camba. Fubelli e Federica aveva annunciato le nozze nel marzo scorso con un post pubblicato su Instagram che aveva reso nota la loro relazione. Fubelli, volto di Colorado e diverse altre trasmissioni Mediaset, è attualmente impegnato nella realizzazione di Back to school. Federica, invece, è diventata popolare presso il grande pubblico per avere firmato alcuni tra i successi discografici cantati dagli ex allievi di Amici. Immobile e Stupida di Alessandra Amoroso, per citare alcuni esempi.

Le nozze di Gianluca Fubelli e Federica Camba

Gianluca Fubelli e Federica Camba si sono sposati sabato 20 maggio alla presenza dei familiari e di alcuni tra i loro amici più intimi. Alla cerimonia civile ha avuto un ruolo speciale la piccola Nina, la figlia che Federica ha avuto da una precedente relazione. L’annuncio, come era già accaduto per la proposta di matrimonio, è arrivata con un post congiunto pubblicato su Instagram. “Ci siamo sposati!!! Più io di te. No, più tu di me. Va bene allora più tu di me…Insomma, di più di più di più. Ancora e ancora…Diciamo per sempre”, hanno scritto i neo sposi mostrando le fedi.

Chi sono Gianluca Fubelli e Federica Camba

Popolare comico televisivo, Gianluca Fubelli era stato a lungo chiacchierato per la relazione con la ex Pupa Elena Morali. Quel lungo legame si era interrotto dopo un tradimento della modella, oggi legata all’ex fidanzato di Nina Moric, Luigi Mario Favoloso. Federica Csmba, invece, è una cantante, autrice musicale e compositrice. Ha scritto e composto brani per alcuni tra i più noti artisti italiani: da Laura Pausini, Luca Carboni, Alessandra Amoroso, Emma a Nek, Marco Masini, Max Gazzè, Annalisa, Gianni Morandi, Umberto Tozzi, Anna Tatangelo, Marco Carta, Valerio Scanu e Elodie.