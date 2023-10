George Clooney smentisce: “Ho letto dai giornali che vendo la villa a Como ma non è vero” L’attore, raggiunto da Associated Press, ha smentito le voci circa una possibile vendita di Villa Oleandra: “L’ho letto sui giornali e mi sono detto: wow! Vendo Villa Oleandra per 107 milioni?”

George Clooney e Amal Alamuddin hanno smentito le voci circa la vendita della prestigiosa residenza sul Lago di Como, Villa Oleandra. Sono state lunghe settimane di voci e notizie, di rumors incandescenti con tanto di cifre: 107 milioni di dollari! Raggiunto dai cronisti di Associated Press, George Cloone ha raccontato la sua versione molto divertito: "Ho aperto il New York Post e ho letto che sto vendendo la mia casa per 107 milioni di dollari? Wow!". Anche Amal Alamuddin ha scherzato: "Ci hanno chiamato tutti gli amici, arrabbiatissimi con noi perché non gli avevamo detto niente".

Villa Oleandra, Lago di Como.

Le parole di George Clooney

George Clooney e Amal Alamuddin sono stati raggiunti durante la seconda edizione dell'evento di gala The Albies, patrocinato dalla Clooney Foundation For Justice. L'evento di beneficenza si è tenuto alla New York Public Library. Tra i presenti c'erano nomi di calibro come Cindy Crawford, Daniel Craig, Matt Damon, Scarlett Johansson e Anne Hathaway, oltre a molte altre celebrità. Durante uno scambio di battute coi cronisti di AP, la coppia ha affrontato il gossip relativo alla vendita di Villa Oleandra sul Lago di Como.

No, è una storia inventata. Il New York Post ha pubblicato la storia e io l'ho letta: wow! Sto vendendo la mia casa per 107 milioni di dollari? È una notizia falsa, non c'è un solo rigo che sia vero.

A questo punto è intervenuta Amal Alamuddin che ha scherzato sulla cosa, spiegando che la notizia ha causato anche qualche piccolo problema con gli amici della coppia: "Ci hanno chiamato ed erano davvero arrabbiati con noi".

George Clooney non ha intenzione di lasciare l'Italia

George e Amal Clooney hanno intenzione di rimanere a Villa Oleandra e continuare a godersi le bellezze del Lago di Como. Questa notizia è sicuramente una boccata d'aria fresca per la pittoresca cittadina di Laglio, dove la villa si affaccia, e per il Lago di Como in generale, ormai tappa fissa di tanti turisti soprattutto per la presenza della nota residenza della coppia.