Furto per Aka7even, lo sfogo sui social: “Mi hanno spaccato la macchina e hanno rubato tutto” Aka7even ha subito un furto, come racconta su Instagram ai suoi fan, rivelando che gli hanno distrutto la macchina e rubato le valigie.

A cura di Ilaria Costabile

Brutta giornata per Aka7even, il cantante ha raccontato con delle stories su Instagram di aver subito un furto a poche ore di distanza dalla una partenza organizzata per il pomeriggio di martedì 19 luglio. L'ex allievo di Amici si è visto costretto a tornare a casa velocemente per recuperare alcuni vestiti che gli servivano per poi ripartire, non poteva mancare un messaggio rivolto a coloro che hanno compiuto questo gesto.

Lo sfogo di Aka7even sui social

Con alcune storia su Instagram, quindi, Aka7even racconta la sua disavventura. Pronto per salire in auto a poche ore dalla partenza ha scoperto che gli era stato spaccato il finestrino della macchina e tutto ciò che era all'interno era stato portato via. Piuttosto infastidito dall'accaduto e dalla mancanza di rispetto di alcune persone che non si preoccupano degli altri, ma pensano solo ai loro interessi, cadendo troppe volte nella delinquenza. Il 22enne, quindi, con tono sarcastico racconta: "Indovinate chi è tornato a casa per prendere altri vestiti perché hanno rubato tutte le valigie? Io! Hanno spaccato la macchina e hanno rubato tutto. Ho un areo tra poco, great, grande giornata. Però tralasciando questo ricordate comunque che il male che fate vi ritorna indietro e questo vale per tutti, quindi grazie per questa bella sorpresa, i vestiti si ricomprano la dignità no".

Il successo di Aka7even

L'ex allievo di Anna Pettinelli è spesso in giro, non solo per il suo tour, ma anche perché ha preso parte ad alcuni dei programmi musicali itineranti che stanno riempiendo le piazze italiane e che stanno facendo compagnia al pubblico a casa che li sceglie per poter godere di un po' di musica in prima serata. In uno di questi eventi, poi, si è ritrovato a dover condividere il palco con Martina Miliddi, la ballerina con la quale ad Amici aveva avuto una liaison. Il successo avuto dopo il talent di Canale 5 conferma la passione di Aka7even per la musica e l'impegno a voler fare sempre di più e a superare i suoi limiti.