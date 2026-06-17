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Frank Matano diventerà presto papà, la compagna Yelenia Azzurretti è incinta

Frank Matano diventerà presto papà. Il comico e conduttore tv è stato beccato insieme alla compagna, Ylenia Azzurretti, evidentemente in dolce attesa. I due, però, non hanno ancora reso pubblica la notizia sui social, dove sono soliti pubblicare scatti di coppia.
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A cura di Ilaria Costabile
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Frank Matano sta per diventare papà per la prima volta. Il comico e conduttore e la sua compagna, la sceneggiatrice Ylenia Azzurretti, saranno presto genitori, come documentano le immagini pubblicate sul settimanale Chi. I due, pur pubblicando diverse foto di coppia sui social, non hanno comunicato pubblicamente la notizia.

La gravidanza di Ylenia Azzurretti, compagna di Frank Matano

Le foto scattate dai fotografi del settimanale Chi non lasciano spazio a possibili interpretazioni: mentre Frank Matano è seduto al ristorante in attesa del ritorno della sua dolce metà, le si avvicina al tavolo indossando una camicetta azzurra che lascia intravedere le sue nuove rotondità. I due si godono una giornata di relax a Roma, città in cui ormai vivono da tempo per questioni lavorative, sebbene sia entrambi originari di Caserta. La notizia della gravidanza non è stata condivisa sui social, probabilmente perché entrambi volevano mantenere un certo riserbo su un momento così delicato e felice, che cambierà la loro vita, decidendo il momento giusto per rendere partecipi i loro followers di questa bella novità.

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La storia d'amore tra Frank Matano e Ylenia Azzurretti

La storia d'amore tra Frank Matano e Ylenia Azzurretti è nata per caso. Lei, classe 1989 e laureata in Lettere Moderne alla Federico II di Napoli, è regista di documentari e sceneggiatrice, ha firmato la regia di Notturno, un documentario del 2017, ma anche di All Night Long di Gianluigi Sorrentino del 2015 ed Italian Business per la regia di Mario Chiavalin. nel 2006 ha collaborato con i The Jackal che da tempo conoscono il comico casertano. Come lui è stesso ha raccontato in un'intervista a Repubblica, il loro incontro è avvenuto tramite amicizie comuni: "Lei è di un paese vicino al mio, vicino a Carinola e ci siamo conosciuti tramite comitiva. Ci siamo incontrati al tempo del Covid tramite amici di amici". 

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