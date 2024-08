Francesco Totti “uomo di casa” da quando c’è Noemi: “Non si era mai visto ai lavori domestici”

video suggerito

Manca solo il jingle à la Casa Vianello perché l'immagine già fa sorridere. Sulle pagine di Chi, in edicola questa settimana, vediamo Francesco Totti affaccendato sul balcone mentre utilizza una scopa a vapore per pulire le tapparelle di casa. A coordinare le operazioni, la compagna Noemi Bocchi. Il titolo del settimanale è spassoso: "Con Noemi gioca solo in casa". Da quando c'è Noemi Bocchi, Francesco Totti riga dritto.

Il casalingo è "disperato", a Noemi tocca "l'azione vincente"

"Era il terrore delle difese avversarie", scherza Francesco Giorgianni, "ma ora invece è il nemico numero uno dello sporco impossibile". Nelle foto Francesco Totti in versione ‘casalingo disperato' alla fine non riesce nell'impresa: le difese avversarie erano più facili dello sporco impossibile, evidentemente. Allora tocca a Noemi Bocchi "tentare l'azione vincente". Dopo aver preso possesso della scopa a vapore, la compagna dell'ex capitano della Roma riesce nell'impresa dopo averla messa in funzione. Missione compiuta e tapparelle pulite, ma quanta fatica per lo storico numero 10 della squadra giallorossa capitolina.

La coppia andrà in vacanza in Grecia

Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, Noemi Bocchi e Francesco Totti faranno tappa nella magnifica Grecia per le vacanze estive. Anche se non è stata rivelata con esattezza la destinazione della coppia, è lecito aspettarsi che entrambi decideranno di viaggiare tra le bellissime isole del Mar Egeo, tra Santorini, Nasso, Rado, Io e Milos. Da sempre meta ambitissima per le vacanze estive, la Grecia è un nuovo tassello nelle avventure estive della coppia che in passato ha già visto posti ben più esotici, come il safari in Africa dello scorso anno realizzato dopo le classiche vacanze ‘in casa' a Sabaudia. Siamo certi che arriveranno ampi aggiornamenti anche dalle terre elleniche.