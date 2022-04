Francesco Sarcina su Clizia Incorvaia: “Classista e razzista, eviterei volentieri rapporti con lei” Il leader delle Vibrazioni è tornato a parlare del suo matrimonio finito con Clizia Incorvaia. “Oggi cerco di avere un rapporto equilibrato con lei per nostra figlia”, spiega. “Se non fosse per Nina, io non la frequenterei proprio”.

A cura di Giulia Turco

Mentre Clizia Incorvaia si gode, non senza polemiche, la sua nuova vita da mamma bis al fianco di Paolo Ciavarro, l’ex marito Francesco Sarcina si è lasciato andare a non pochi rancori. Il matrimonio celebrato nel 2015 è sfociato nel chiacchierato triangolo con Riccardo Scamarcio e una serie di accuse reciproche. Dal loro rapporto però è nata anche la figlia Nina, che è ciò che ancora oggi li tiene legati nonostante siano andati avanti ognuno per la sua strada.

I rapporti oggi tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia

È in una spregiudicata intervista a Il Giornale che il leader delle Vibrazioni è tornato a parlare del suo matrimonio finito con Clizia Incorvaia. “Io non ero la sua persona e lei non era la mia”, ha ammesso in occasione della presentazione del nuovo Ep del gruppo. “Oggi cerco di avere un rapporto equilibrato con lei per nostra figlia”, spiega. “Anche se è difficile perché ha spesso atteggiamenti classisti o razzisti”. Parole al vetriolo che Sarcina non teme di pronunciare. “Diciamo che se non fosse per Nina, io non la frequenterei proprio”.

Una nuova vita per il leader delle Vibrazioni

Sarcina che nel frattempo è diventato padre per la terza volta non vuole avere più nulla a che fare con l’immagine che gli era stata associata qualche tempo addietro. “La mia vita è stata profondamente oscena, sono stato giudicato come un pu**aniere”, ha raccontato il musicista che ha ammesso di essere stato dipendente dal sesso e dalle droghe. “Diciamo che il filo conduttore erano l’alcol e la cocaina. Quando ho perso completamente il nesso della ragione, sono diventato cattivo, avrei un machete e lo tenevo nell’auto”. Niente a che vedere con la sua vita di oggi. “Adesso, quando la sera giro per locali e vedo certe cose, mi dico: ma stavo messo così male anch’io?”. Nello stesso periodo da parte di Clizia non erano mancate le accuse di maltrattamento: “Ho subito due anni pesantissimi”, aveva confessato a Live non è la d’Urso. “Sono stata danneggiata dal punto di vista psicologico, morale, della sessualità”.