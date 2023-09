Francesca Del Taglia: “Sono single, per ora va bene così. Con Eugenio Colombo bellissimo rapporto” Francesca Del Taglia, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è tornata a parlare della sua situazione sentimentale dopo la rottura con Eugenio Colombo e la fine della frequentazione con Federico Fiorentino: “Sono single, per ora va bene così, ho i miei bimbi”.

A cura di Elisabetta Murina

Francesca Del Taglia è tornata a parlare sui social della sua vita sentimentale. Dopo la rottura con l'ex tronista di Uomini e Donne Eugenio Colombo, padre dei suoi figlio Brando e Zeno, l'ex corteggiatrice ha fatto sapere di essere single. Quindi, anche la frequentazione con il nuovo ragazzo Francesco Fiorentino, con cui era uscita allo scoperto pubblicando alcune foto insieme su Instagram, è giunta al termine.

Cosa ha detto Francesca Del Taglia sulla sua situazione sentimentale

Con alcune storie Instagram, l'ex corteggiatrice ha fatto sapere che, al momento, non c'è nessuna persona speciale al suo fianco. Anche la frequentazione con Federico Fiorentino, ufficializzata circa un anno fa, è giunta al termine. Queste le parole di Francesca Del Taglia: "Una volta per tutte voglio rispondere a un'altra domanda che mi fare in continuazione, soltanto questa ultimamente. Sono single, per ora va bene così".

Poi ha svelato di essere rimasta in ottimi rapporti con il padre dei suoi figli e che, in ogni caso, i social non sono il luogo miglior in cui parlare di certi argomenti: "Ho i miei bambini, con Eugenio abbiamo un bellissimo rapporto, tutto qua. Quindi smettete di chiedere. Poi dei dettagli non mi va di parlarne qua, basta".

La lunga storia con Eugenio Colombo e la frequentazione con Federico Fiorentino

Francesca Del Taglia è stata fidanzata per nove anni con Eugenio Colombo. I due si sono conosciuti nel 2013 a Uomini e Donne: lei partecipava come corteggiatrice e lui come tronista. Sono stati una coppia per nove anni e insieme hanno avuto due figli, Brando e Zeno. La rottura è arrivata nel 2022, dopo una crisi che durava ormai da tempo, anche se l'ex corteggiatrice ha precisato che non c'è mai stato un tradimento da parte sua.

Nel settembre dello scorso anno, poi, Francesca Del Taglia era uscita allo scoperto con il nuovo compagno, il dj e producer Francesco Fiorentino, pubblicando una foto con lui sui social. "Con molta calma e super rispetto per i miei figli, mi sto vedendo semplicemente con una singola persona anziché andare di fiore in fiore come fanno molte persone quando si lasciano", aveva detto a proposito di quel rapporto, ora finito per motivazioni non note.