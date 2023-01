Flavio Briatore su Barbara D’Urso: “Una love story tra noi? L’unico legame stabile è mio figlio” Tra l’imprenditore e la conduttrice Mediaset ci sarebbe una frequentazione in corso anche se nessuno dei due si sente di sbilanciarsi sull’argomento. Entrambi riservatissimi sulla loro vita privata, non confermano né smentiscono, lasciando ipotizzare che possa esserci un’amicizia speciale.

A cura di Giulia Turco

C’è una presunta nuova coppia sulla quale i riflettori del gossip si sono accesi nel 2023. Peccato che i protagonisti siano entrambi riservatissimi. Si tratta di Flavio Briatore e Barbara d’Urso. Roberto Alessi non avrebbe dubbi sulla presunta frequentazione snocciolata sulle pagine di Novella 2000 e la copertina di Diva e Donna li ha sorpresi persino insieme in un hotel di lusso milanese. “Sorpresi mentre cercano di nascondersi”, si legge sul magazine. Insomma, qualcosa bolle in pentola e loro, intanto, non confermano, ma non smentiscono.

Flavio Briatore mette le mani avanti sul flirt con la conduttrice

Dopo la conduttrice, di recente anche l’imprenditore è stato incalzato sull’argomento. Proprio ai microfoni del giornale di Roberto Alessi Briatore ha fatto sapere: “Una love story in corso tra me e Barbara d’Urso? Per quanto mi riguarda, l’unico legame che ho ora è quello inossidabile con mio figlio Nathan Falco”. Ciò non toglie che i due potrebbero essere nel pieno di un avvicinamento, magari di un’amicizia speciale, in cui ognuno mantiene i propri spazi. Roberto Alessi ne aveva parlato proprio in questi termini, infatti: “La conduttrice di Pomeriggio Cinque e Flavio Briatore si stanno frequentando e non sono usciti una sola volta. Diciamo che a lui piace Lei sarebbe load donna ideale per lui…”.

La versione di Barbara d’Urso

D’altronde la conduttrice Mediaset ha sempre espresso un certo grado di apprezzamenti nei confronti di Briatore “È un uomo affascinante, non è che uno deve essere per forza addominalato”; si era sbilanciata nel 2020 proprio in tv a Pomeriggio Cinque. Eppure la sua riservatezza le ha sempre impedito di esporsi a chiare lettere. Alla recente domanda di Tv Sorrisi e Canzoni su chi ci fosse nel suo cuore, la conduttrice ha tagliato corto: “I miei figli. E l’amore che la gente che mi dimostra affetti ogni giorno”.