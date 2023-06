Filippo Bisciglia compie gli anni mentre gira Temptation, Pamela Camassa con lui: “Auguri amore” Filippo Bisciglia ha festeggiato il suo 46esimo compleanno in Sardegna, durante le riprese di Temptation Island. La compagna Pamela Camassa, tornata dall’Isola dei Famosi, lo ha raggiunto per passare insieme il giorno speciale.

A cura di Elisabetta Murina

Dall'Honduras alla Sardegna. Tornata in Italia dopo la fine dell'Isola dei Famosi, Pamela Camassa è volata dal fidanzato Filippo Bisciglia, impegnato nelle riprese di Temptation Island, programma che ripartirà il prossimo 26 giugno su Canale 5. Per il conduttore è un giorno particolarmente speciale: oggi, 24 giugno, festeggia il suo 46esimo compleanno.

Pamela Camassa raggiunge Filippo Bisciglia in Sardegna

Dopo la finale dell'Isola dei Famosi, andata in onda lo scorso 19 giugno, Pamela Camassa ha raggiunto il suo compagno Filippo Bisciglia, che in questi giorni si trova in Sardegna per le riprese di Temptation Island, programma che ormai conduce da diversi anni. La coppia ne ha approfittato per passare del tempo insieme e per festeggiare il compleanno di Bisciglia, che proprio il 24 giugno spegne 46 candeline.

Tra le sue storie Instagram, l'ex naufraga ha condiviso la sorpresa fatta al fidanzato, quando allo scoccare della mezzanotte gli ha portato una torta, cn tanto di candeline da spegnere. "Auguri amore", ha poi aggiunto, davanti al conduttore ancora emozionato.

Il messaggio di Filippo Bisciglia

Oggi, nel suo giorno speciale, Filippo Bisciglia ha condiviso un post in occasione del suo compleanno. Per lui, è la nona volta che lo festeggia in Sardegna proprio durante le riprese del programma: