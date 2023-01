Federico Fashion Style: “Il coming out per tanti soldi? Falso, sono stato costretto a farlo” Federico Fashion Style, all’anagrafe Federico Lauri, ha scelto Instagram come canale per rispondere alle critiche degli hater dopo il suo coming out: “Sono stato costretto proprio perché terze persone hanno fatto uscire informazioni su di me talmente riservate che solo chi stava con me ha potuto rivelargli. Un cachet stellare a Verissimo? Falso”.

A cura di Redazione Spettacolo

Federico Fashion Style, all'anagrafe Federico Lauri, ha scelto Instagram come canale per rispondere alle critiche degli hater dopo il suo coming out a Verissimo. Tanta anche la solidarietà pervenuta dai suoi fan e da chi ha visto nel suo raccontarsi un motivo in più per liberarsi da alcune catene sociali. Inizialmente, il parrucchiere specifica nuovamente di aver parlato per tempo con Letizia Porcu, che ora si è rifatta una vita con Vincent Arena.

Scusate il ritardo ma il sabato ho il salone pieno di gente e mi sono dedicato alle mie clienti. Volevo dirvi grazie per tutti i messaggi che mi avete inviato, siete tantissimi. Dietro Instagram non ci sono solo leoni da tastiera, c'è anche tanta gente con un grande cuore. Tanti di voi hanno capito che ho preso del tempo perché volevo rispettare in primis mia figlia e poi perché ne avevo già parlato con la mia compagna e con la mia famiglia, quindi alla fine con la mia coscienza stavo a posto.

I reali motivi per cui Federico Lauri ha fatto coming out a Verissimo

Da qui la confessione sui reali motivi che lo hanno spinto a fare coming out a Verissimo:

Mi sono ritrovato nella condizione di doverlo dire pubblicamente, anche se chi lo doveva sapere lo sapeva da ben tre anni ed è rimasto comunque a casa con me, giudicate voi. Sono stato costretto proprio perché terze persone hanno fatto uscire informazioni su di me talmente riservate che solo chi stava con me ha potuto rivelargli. La vita va avanti, the show must go on, non ho nulla da aggiungere su parassiti inutili che continuano a parlare di me in maniera così stupida e finalizzata solo a qualche like in più.

Falsa la storia del cachet stellare di Verissimo

Federico Lauri specifica anche che la questione del coming out fatto per un cachet stellare è totalmente infondata e che nemmeno la visibilità era nella sua sfera di interesse in questo momento così delicato: