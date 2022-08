Ezio Greggio in vacanza con Romina Pierdomenico e i figli Gabriele e Giacomo, la foto di famiglia Ezio Greggio è in vacanza a Saint Tropez con i figli Giacomo e Gabriele e la fidanzata Romina Pierdomenico: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è coetanea dei ragazzi, due anni più piccola del primogenito del conduttore.

A cura di Gaia Martino

La relazione tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico procede a gonfie vele, la coppia si sta godendo le vacanze estive in Costa Azzurra, a Saint Tropez, e non è sola. Con loro ci sono anche i figli del conduttore televisivo e comico, Gabriele e Giacomo, nati dal passato matrimonio Isabel Bengochea e coetanei della compagna del papà. "The Fabulous Four" scrive il volto di Striscia La Notizia su Instagram con una foto di famiglia in allegato mentre fanno un aperitivo insieme.

La foto della famiglia Greggio in vacanza

Ezio Greggio, i figli Gabriele e Giacomo – nati dal matrimonio con Isabel Bengochea con cui è stato sposato per quasi 20 anni – e la fidanzata Romina Pierdomenico si godono le vacanze a Saint Tropez: ieri hanno fatto un aperitivo in un bar e hanno deciso di scattare un selfie da diffondere sui social. Papà Ezio l'ha condiviso descrivendo l'evento come "I fantastici quattro". L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e showgirl è coetanea dei ragazzi: è 2 anni più grande di Gabriele, 2 più piccola di Giacomo.

L'amore tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico

Romina Pierdomenico, ex corteggiatrice di Amedeo Barbato a Uomini e Donne, ha fatto perdere la testa a Ezio Greggio e nonostante i 39 anni di differenza d'età la loro relazione procede a gonfie vele da circa 4 anni. Nata in Abruzzo, sin dall'inizio della love story il conduttore è entrato in famiglia, scegliendo di conoscere subito i suoceri. Hanno sempre sfidato i giudizi delle persone, "Alcuni mi guardano male già quando esco da casa. Sono cose che accadono quotidianamente. A volte mi accorgo che al tavolo di fianco al nostro c’è chi ride, ti accorgi che ti guardano dubbiosi" raccontò la showgirl a Fanpage.it, ma gli occhi indiscreti non l'hanno mai allontanata dal fidanzato che grazie a lei ha riscoperto una nuova "giovinezza".