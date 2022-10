Eros Ramazzotti paparazzato con una donna misteriosa, non è la stessa con cui era in vacanza Il settimanale Diva e Donna ha paparazzato Eros Ramazzotti in compagnia di una misteriosa donna per le strade di Milano. Non si conosce la sua identità, ma dagli scatti si capisce che non è la stessa con cui è stato fotografato la scorsa estate a Mykonos.

Eros Ramazzotti è finito al centro dei gossip. Il cantante è stato paparazzato dal settimanale Diva e Donna in compagnia di una misteriosa donna, di cui non si conosce l'identità. I due passeggiano mano nella mano e la donna in questione sembra essere diversa da quella con cui è stato fotografato questa estate a Mykonos. Che sia tornato davvero il sereno nella sua vita sentimentale?

Eros Ramazzotti mano nella mano con una donna del mistero

É il settimanale Diva e Donna a far tornare la vita sentimentale di Eros Ramazzotti al centro dei gossip. Tra le sue pagine, il giornale ha pubblicato alcuni scatti che ritraggono il cantante per le strade di Milano in compagnia di una misteriosa donna, dall'identità ignota, che indossa un cappotto e un vestito bianco. Stando alle fotografie tra i due sembrerebbe esserci un rapporto di complicità, dal momento che passeggiano tenendosi per mano. E anche se non si conoscono il suo nome e il suo cognome, il volto è chiaramente diverso dalla donna con cui è stato avvistato questa estate.

Le foto di Eros Ramazzotti a Mykonos con un'altra donna

Lo scorso luglio Eros Ramazzotti ha trascorso una vacanza a Mykonos, mentre stava preparando il suo tour mondiale, partito lo scorso 15 settembre da Siviglia. Il settimanale Chi, all'epoca, lo aveva paparazzato insieme a una misteriosa donna, in una lussuosa villa sull'isola greca, la stessa dove lo scorso anno era stato beccato in compagnia di una ragazza diversa. I due si rilassano in piscina, prendono il sole, si scambiano baci e carezze d'intesa. Nessun bacio ufficiale, ma stando agli scatti l'atmosfera era decisamente calda.