Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker fotografati insieme, lui: “Nessun ritorno di fiamma tra noi” Eros Ramazzotti con una IG story smentisce quanto scritto tra le pagine di Diva e Donna. Il settimanale ha pubblicato foto degli ex coniugi parlando di “baci e tenerezze come due innamorati”. Il cantante: “Nessun ritorno di fiamma, foto modificate. Tra noi solo una grande amicizia”.

Con una Instagram story, Eros Ramazzotti ha smentito un ritorno di fiamma con Michelle Hunziker. È stato l'ultimo numero di Diva e Donna a lanciare il gossip: a corredo di alcune foto, il settimanale ha parlato di "baci e tenerezze" che i due si sarebbero scambiati "come due innamorati". Gli ex coniugi, uniti dall'amore per la figlia Aurora, hanno voltato pagina dopo la separazione: "Nessun riavvicinamento, nessuna nuova storia".

La smentita di Eros Ramazzotti

"Eros Ramazzotti smentisce categoricamente quanto pubblicato in data odierna dal settimanale Diva e Donna". Così Eros Ramazzotti, tra le stories, comincia una lunga nota volta a smentire quanto annunciato dal settimanale. "L'articolo rappresenta una realtà falsa artatamente maliziosamente modificata con l'utilizzo tendenzioso di normalissime immagini di un rinfresco familiare. Tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker nessun ritorno di fiamma, nessun riavvicinamento, nessuna nuova storia", continua, facendo riferimento alle foto dei due mentre si salutano affettuosamente, pubblicate tra le pagine della rivista. "I due, separati da quasi 20 anni, da tempo hanno un rapporto di grande amicizia e condividono l'amore immenso per Aurora, nata dal loro matrimonio, e con la quale hanno da poco festeggiato il primo compleanno da nonni" , conclude.

Lo scorso 5 dicembre, infatti, Aurora Ramazzotti ha compiuto 27 anni ed ha festeggiato in famiglia. Entrambi i genitori le hanno dedicato parole dolci sui social a corredo di alcune foto in sua compagnia, sottolineando il particolare del primo compleanno da mamma per lei, e da nonni per loro. "Amore mio, questo è il tuo 1º compleanno da mamma ma anche il mio 1º da nonno. Sei splendida, siete bellissimi, vi amo. Tanti auguri. 27" ha scritto il cantante, "Il primo compleanno da mamma, ti amo", le parole di Michelle Hunziker.