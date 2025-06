Ernst Knam festeggia 15 anni di matrimonio con la moglie e rinnova le promesse: “Un giorno speciale da celebrare”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Ernst Knam ha festeggiato 15 anni di matrimonio con Alessandra Mion, conosciuta come Frau Knam. Per l'occasione, il noto giudice di Bake Off Italia e ‘re del cioccolato' ha rinnovato le promesse con la moglie, scegliendo lo stesso luogo di 15 anni fa, quando si sono detti sì per la prima volta. Sui social alcuni scatti del loro anniversario e una lunga dedica d'amore.

Ernst Knam e la moglie rinnovano le promesse di matrimonio

Il 15 giugno di 15 anni fa, nel 2010, Ernst Knam è convolato a nozze con Alessandra Mion. A sua volta pasticciera, da qualche anno gestisce un suo negozio con il nome di Frau Knam. Pe festeggiare il 15esimo anniversario di matrimonio, la coppia ha deciso di rinnovare le promesse nuziali e di condividere il momento speciale su Instagram. "15 anni dopo, nella stessa chiesa e con lo stesso parroco, Don Tarcisio, abbiamo rinnovato le nostre promesse; insieme a noi, i nostri affetti più cari, la nostra famiglia, gli amici che in questi anni ci sono stati accanto lungo il meraviglioso cammino che è la vita", ha scritto il noto pastry chef. E ha aggiunto: "Sono un momento speciale da celebrare e vogliamo condividere anche con voi questa giornata".

L'amore tra Ernst Knam e la moglie Alessandra Mion

Ernst Knam ha conosciuto la moglie nel 2009 durante un appuntamento al buio organizzato da un'amica di Alessandra Mion. Fu una cena a sorpresa e il noto pasticciere la colpì con una torta al mango e frutto della passione. Un anno dopo, nel giugno del 2010, si sposarono a Milano e diventarono una coppia anche dal punto di vista imprenditoriale. Hanno aperto a Milano il negozio Frau Knam, laboratorio di pasticceria dove offrono le loro creazioni ai clienti. Insieme hanno avuto due figli, Giorgio e Anna, che hanno rispettivamente 13 e 12 anni, e a cui i genitori hanno dedicato un dolce.