Era una top model da sogno, ora è una splendida mamma: la famiglia felice di Laetitia Casta Le foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini mostrano l’allegra famigliola felice: la modella con il figlio Azel e con Louis Garrel, padre del piccolo e marito della modella.

Laetitia Casta è la protagonista di un servizio esclusivo in edicola su "Chi" di questa settimana. È stata la regina della moda degli anni '90, è stata un'icona di stile e adesso, negli anni '20, è una "mamma come tutte le altre", come suggerisce il servizio di Francesco Giorgianni. Le foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini mostrano l'allegra famigliola felice: la modella con il figlio Azel e con Louis Garrel, padre del piccolo e marito della modella. E i figli, in tutto, sono quattro.

"Ho quattro figli ma odio lo stereotipo della famiglia perfetta"

Laetitia Casta si gode le vacanze in famiglia sulle coste della Corsica, nel paesino di Lozari. È stata una super diva tra la metà degli anni '90 e gli anni 2000, ha calcato anche il prestigioso palcoscenico dell'Ariston, al Festival di Sanremo, e ora quasi si fa fatica a riconoscerla in questa sua normalità. Ma spiega: "Ho quattro figli, ma odio lo stereotipo della mamma perfetta". Le famiglie più belle sono quelle disordinate e le ultime notizie parlano della possibilità che presto questa coppia faccia un altro figlio, magari una femmina. Sarebbe un piccolo record: il quinto per Laetitia Casta.

L'amore con Louis Garrel

Laetitia Casta ha sposato Louis Garrel nel 2017. Insieme hanno avuto Azel, oggi 2 anni, che è l'ultimo genito dell'attrice che ha tre figli, di cui due con Stefano Accorsi (Orlando e Athena, nati nel 2006 e nel 2009). La prima figlia è invece Sahteene, nata nel 2001 dall'amore con il regista Stéphane Sednaoui. Nelle foto pubblicate dal settimanale, vediamo Laetitia Casta e Louis Garrel abbracciarsi lungo la spiaggia della località marittima della Corsica e giocare a pallone con il piccolo Azel. L'attore era stato in precedenza legato a Valeria Bruni Tedeschi, con la quale aveva adottato una bambina di nome Oumy.