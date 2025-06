video suggerito

Emanuele Filiberto di Savoia parla per la prima volta di Adriana Abascal: "Donna incredibile, siamo molto felici" Emanuele Filiberto di Savoia si è mostrato per la prima volta in Italia insieme alla compagna Adriana Abascal, modella e imprenditrice. Il principe ha anche parlato di lei: "È una donna straordinaria, un grande sostegno per me. Siamo molto uniti e molto felici".

A cura di Elisabetta Murina

Emanuele Filiberto di Savoia si è mostrato per la prima volta in Italia insieme alla compagna Adriana Abascal, modella e imprenditrice, titolare del brand Skorpios. L'occasione è stata il 53esimo compleanno del principe e, su Instagram, alcuni scatti condivisi mostrano la coppia insieme a Torino. L'erede di Casa Savoia ha parlato anche per la prima volta della donna al suo fianco, un amore ritrovato dopo la separazione con la moglie Clotilde Courau, resa pubblica solo di recente.

Emanuele Filiberto parla per la prima volta della compagna Adriana Abascal

Intervistato dal settimanale Point de Vue, Emanuele Filiberto di Savoia ha parlato per la prima volta della storia d'amore con Adriana Abascal, raccontando come si sono conosciuti: "Tramite amici comuni. Ci hanno presentato a Gstaad, dove lei va da circa quindici anni". Tra loro un rapporto basato sull'ascolto e la comunicazione reciproca: "È un grande sostegno per me, una persona con cui vado molto d’accordo e con cui posso parlare. Siamo molto uniti e molto felici”. E ha aggiunto: "Comunichiamo molto. Le chiedo spesso consigli, sia sul mio lavoro che sugli ordini".

L'erede di Casa Savoia descrive la nuova compagna come un a "donna straordinaria" e "molto intelligente", impegnata anche nel dare un aiuto agli altri: "Ha svolto molte attività caritatevoli in prima persona, lavora tantissimo".

L'amore tra il principe Emanuele Filiberto e Adriana Abascal

A marzo di quest'anno il principe aveva reso pubblica la notizia della separazione dalla moglie, precisando però che la rottura era arrivata in realtà 4 anni fa, dopo 20 passati insieme e due figlie, Vittoria e Luisa. Alla domanda diretta: "Possiamo definire Adriana Abascal la sua compagna?", qualche mese fa aveva risposto: "Può scrivere che sono molto felice. Quando le storie finiscono, bisogna andare avanti rispettando le persone che ami. Credo che le mie bambine, oggi, sappiano che è importante che il padre sia felice e abbia trovato una persona con la quale sta bene”. Abascal ha 54 anni, è stata eletta Miss Messico nel 1988 ed è titolare di un brand di moda, Skorpios. I due sono stati avvistati più volte insieme a diversi eventi, come il Carnevale di Venezia, quando avevano sfilato in maschera al Ballo de Doge.