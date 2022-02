Elisabetta Gregoraci compie 42 anni, un ammiratore segreto le dedica una pagina di giornale Elisabetta Gregoraci oggi festeggia 42 anni e un ammiratore segreto ha deciso di farle gli auguri di buon compleanno comprandole una pagina di giornale.

A cura di Gaia Martino

Oggi Elisabetta Gregoraci festeggia il suo compleanno. La celebre showgirl e conduttrice televisiva che ha fatto molto parlare di sé nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip oggi, 8 febbraio, spegne 42 candeline. Oltre al party organizzato ieri sera, anche su Instagram fan e colleghi festeggiano la calabrese. Un ammiratore segreto l'ha sorpresa, ancora una volta, omaggiandola comprandole un avviso sul giornale. Le ha dedicato una pagina intera per farle tanti auguri.

La pagina di giornale dedicata a Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è una donna molto corteggiata e tra i suoi ammiratori, molti sono segreti. Dopo la storia delle 300 rose rose recapitatole a sorpresa, a casa, arriva un nuovo omaggio per la showgirl calabrese. In occasione del suo compleanno un corteggiatore anonimo ha pagato una pagina di giornale, precisamente de Il Corriere della Sera, per farle gli auguri pubblicamente. Una sua fotografia sorridente è arricchita da questa frase:

Il vero traguardo è sapere dove si vuole arrivare. 8 febbraio 2022, Auguri Elisabetta.

La festa di compleanno di Elisabetta Gregoraci

Ieri sera Elisabetta Gregoraci ha festeggiato il suo compleanno con amici e parenti al ristorante Cipriani a Monte Carlo. Ha reso pubblico il momento della torta in cui si è mostrata elegante e sorridente, pronta a spegnere le candeline a forma di lettere, le sue iniziali. Al party anche alcuni suoi ex compagni di avventura al Grande Fratello VIP come Andrea Zelletta e Francesco Oppini.

Elisabetta Gregoraci con Andrea Zelletta e Francesco Oppini

Il post della showgirl ha generato tantissime reazioni, tra amici, colleghi e fan i messaggi di auguri sono davvero tantissimi. Anche Cecilia Capriotti, Enock Barwuah e Stefania Orlando erano concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini insieme a lei, lo scorso anno: con cuori ed emoticon d'affetto le hanno augurato un buon compleanno.