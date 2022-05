Elettra Lamborghini presenta la sua statua: “La prima italiana ad averne una al Madame Tussauds” Elettra Lamborghini ha presentato al pubblico la sua statua di cera, che verrà conservata al museo Madame Tussauds ad Amesterdam, dove sarà la prima star italiana ad averne una.

A cura di Elisabetta Murina

Ora ci sono "due" Elettra Lamborghini. Oggi, 11 maggio, la cantante ha presentato al pubblico la sua statua di cera, che a partire dalla prossima settimana verrà esposta nel museo Madame Tussauds ad Amsterdam, dove sarà la prima celebrità italiana ad averne una.

Elettra Lamborghini diventa "doppia"

A guardarle da lontano si fa quasi fatica a distinguere l'originale Elettra Lamborghini dalla sua versione in cera. La statua, inaugurata oggi a Milano, è esattamente uguale alla star e le somiglia in ogni minimo dettaglio, piercing e abbigliamento compresi. E non poteva che essere la fantasia leopardata quella scelta dalla cantante per la sua "sosia", che a partire dalla settimana prossima verrà conservata al museo Madame Tussauds ad Amsterdam, accanto ad altre star internazionali. Un traguardo inedito quello raggiunto da Elettra Lamborghini, come lei stessa ha sottolineato condividendo gli scatti su Instagram: "Ebbene si sono la prima Italiana ad avere la propria statua al museo delle cere. Grazie per l'opportunità. Adesso tutti ad Amsterdam a farsi la foto con me"

Il lavoro di realizzazione della statua

Qualche mese fa, in alcune storie Instagram, Elettra Lamborghini aveva raccontato ai milioni di follower il processo di realizzazione che si nasconde dietro la statua. Ogni dettaglio era stato accuratamente rilevato grazie a foto e scansioni 3d, così da avvicinarsi il più possibile all'originale, mantenendo le proporzioni. Niente era stato lasciato al caso. Nemmeno la posizione scelta, che la cantante ha dovuto mantenere per lungo tempo: "Sono stata in questa posizione per tipo 6 ore"