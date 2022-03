È morto il padre di Maurizio Aiello: “Ho un grande rimpianto” Il padre dell’attore aveva da poco festeggiato 90 anni: “Ho condiviso con tutti voi molti dei suoi compleanni e mi sembrava giusto farlo anche per questo ultimo saluto”.

È morto il padre di Maurizio Aiello. A darne notizia lo stesso attore di Un posto al sole. Il padre aveva festeggiato da poco 90 anni: "Ho condiviso con tutti voi molti dei suoi compleanni e mi sembrava giusto farlo anche per questo ultimo saluto".

Il messaggio di addio di Maurizio Aiello al padre

Ho condiviso con tutti voi molti dei suoi compleanni e mi sembrava giusto farlo anche per questo ultimo saluto.

Ciao babbo!!! Eh, si, “babbo”, un nome un po’ buffo per noi napoletani… Tu mi hai abituato a chiamarti così, da bambino mi vergognavo di farlo davanti agli amici, ora invece pagherei oro per pronunciarlo di nuovo.

Grazie per tutti i valori che mi hai

trasmesso e per avermi sempre sostenuto in tutte le mie scelte di vita, credendo sempre in me.

Non riuscirò mai a perdonarmi di non essere riuscito a starti vicino negli ultimi giorni, ma questo folle momento storico ci ha tolto anche questo. Avrei tanto voluto tenerti la mano, guardarti negli occhi e darti conforto, ed invece hai dovuto contare solo sugli estranei. Questo rammarico me lo porterò sempre dentro. Ciao babbo!