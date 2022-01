È morta Lady Farnham, dama di compagnia della regina Elisabetta da quasi mezzo secolo Si è spenta all’età di 90 anni Diana Maxwell, conosciuta come Lady Farnham, una delle dame di compagnia della regina Elisabetta. Era al fianco della sovrana d’Inghilterra da quasi mezzo secolo.

A cura di Elisabetta Murina

La regina Elisabetta ha perso un altro pilastro della sua vita. Durante le festività natalizie, è scomparsa Diana Maxwell, conosciuta come Lady Farnham, una delle dame di compagnia della sovrana d'Inghilterra. La baronessa aveva 90 anni ed è stata al fianco della regina per quasi 50 anni. Un lutto che arriva a pochi mesi di distanza da quello del principe Filippo di Edimburgo, avvenuto lo scorso aprile, e da quello di Ann Fortune FitzRoy, amica e confidente di Elisabetta II.

Un altro lutto per la sovrana d'Inghilterra

"Se per tanti è un periodo di allegria e felicità, Natale può essere difficile per chi ha perso persone care. Quest’anno, soprattutto, capisco perché". Così la regina Elisabetta ha parlato alla nazione nel tradizionale discorso di Natale. Una sovrana che per la prima volta si lascia andare a una parentesi sulla sua vita privata, sull'amore e sulle mancanze. Il 2021, per lei, non è stato un anno facile. Ha perso il marito, il principe Filippo, lo scorso aprile.E meno di un mese fa anche un'altra delle sue dame di compagnia, Ann Fortune FitzRoy, si è spenta all'età di 101 anni. Questo lutto sconvolge ancora di più la regina, che si trova ad affrontare la solitudine. Lady Farnham, fa sapere Dickie Arbiter che è stato a lungo addetto stampa reale, era stata di grande conforto per la sovrana nei momenti bui: "Tutti a palazzo le volevamo bene. Era sempre di buon umore, spiritosa e molto, molto elegante".

Giubileo del 2012, Lady Farnham in auto con la regina Elisabetta

Chi era Lady Farnham, una delle dame di compagnia della regina

Diana Maxwell, conosciuta come Lady Fanham per via del matrimonio con il barone Farnham, era una dama di compagnia della regina Elisabetta dal 1987. Nel corso degli anni, la sovrana l'ha voluta accanto a sé in diverse occasioni pubbliche, come i festeggiamenti per il Giubileo di Diamante, nel 2012, dopo che il principe Filippo era stato portato in ospedale. Diana Maxwell e il marito avevano adottato due figli, dai quali hanno avuto quattro nipoti.