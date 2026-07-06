È morta Bice, il Cavalier King Charles di Enrico Mentana: “Amore mio infinito”

È morta Bice, una delle Cavalier King Charles di Enrico Mentana. Il giornalista l’ha salutata su Instagram: “Ciao Bice, amore mio infinito”. Con Nina, la cagnolina aveva condiviso anche momenti in diretta tv, sotto il bancone del Tg La7 mentre il direttore era in diretta.

Enrico Mentana ha dato l'addio a Bice, una delle sue due Cavalier King Charles Spaniel, con un messaggio pubblicato sui social: "Ciao Bice, amore mio infinito". Poche parole, dirette, per salutare la cagnolina che negli anni era diventata una presenza familiare anche per chi segue il giornalista sui social e non solo in qualità di direttore del TgLa7.

Una presenza fissa nella vita (e nel lavoro) di Mentana

Bice era arrivata in casa Mentana-Fagnani nel marzo 2021, ad affiancare Nina, la prima Cavalier King adottata dalla coppia nel 2019. Le due cagnoline erano presto diventate dei "personaggi televisivi" ricorrenti, soprattutto per il direttore del Tg La7.

Non è un mistero tra i follower del direttore che Nina e Bice abbiano accompagnato più volte Mentana anche sul posto di lavoro. Il caso più noto risale al marzo 2023, quando una foto pubblicata su Instagram lo ritraeva alla scrivania del TgLa7 con le due cagnoline nascoste ai suoi piedi, sotto il bancone. Lo scatto, accompagnato dal commento "Non so se mi spiego", era diventato virale, raccogliendo tra gli altri anche l'ironia di Urbano Cairo, editore di La7: "Il notevole sarà quando faranno loro il tg… a due voci".

Il legame con Francesca Fagnani

Fagnani aveva raccontato più volte, in diverse interviste, la genesi di quella scelta condivisa. Prima di Bice e Nina, in casa era arrivato anche un terzo cane, Blu, nel gennaio 2025, ampliando quella che i due giornalisti chiamano la loro famiglia a quattro zampe. Il rapporto tra Mentana e le sue cagnoline è stato negli anni raccontato attraverso i social del direttore, seguito da centinaia di migliaia di persone, che spesso hanno commentato con affetto gli scatti dedicati a Nina e Bice: passeggiate romane, momenti di riposo, apparizioni a sorpresa durante le dirette.

Fa piacere ricordarla così: al fianco di Nina, sotto il bancone di un telegiornale, protagonista involontaria di una delle immagini più condivise della televisione italiana degli ultimi anni.