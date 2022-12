Dolce Natale per Chanel Totti: “Cinquanta rose rosse con una dedica speciale” L’attenzione mediatica piombata negli ultimi mesi sulla sua famiglia è un peso non indifferente da dover tollerare e Chanel, 15 anni, lo sa bene, ma per fortuna a distrarla sembra esserci la tenerezza di un ammiratore davvero molto, molto romantico.

A cura di Giulia Turco

Natale romantico per Chanel Totti. Per la giovane TikToker, nata dal matrimonio tramontato tra Ilary Blasi e l’ex Capitano della Roma, è il primo Natale con i genitori separati. L'attenzione mediatica piombata negli ultimi mesi sulla sua famiglia è un peso non indifferente da dover tollerare, ma per fortuna a distrarla, almeno per un po’, sembra esserci la tenerezza di un ammiratore davvero molto, molto romantico.

Il Natale romantico di Chanel Totti

Come ha raccontato l’ultimo numero del settimanale Chi, Chanel ha ricevuto per Natale un enorme mazzo di fiori: cinquanta rose rosse da parte di un ammiratore segreto. Sconosciuto ai suoi follower, ma sicuramente non a lei, che per ringraziare del romantico gesto l’adulatore ha postato uno scatto sibillino sul suo profilo Instagram in cui mette in mostra le rose, pur con discrezione, posizionate già a centro tavola. Non solo, sembra che i fiori fossero accompagnati anche da una dedica speciale. Nel frattempo Chanel, che ben conosce il peso dei riflettori, tiene per sé e ben custodito il suo nuovo affetto, mentre si destreggia per le feste tra una casa e l’altra: quella di mamma Ilary che ha trascorso il Natale con la zia Melory e il resto della famiglia, e quella di papà Francesco che ha trascorso suo primo Natale (pubblico, per lo meno) con Noemi Bocchi.

La replica alle critiche sui ritocchini

Chanel ha comunque carattere da vendere e lo ha dimostrato già quando ha voluto replicare pubblicamente al polverone di critiche social che le sono piombate addosso. Il pretesto era l’accusa di presunti ritocchini estetici arrivati sin troppo presto, all’età di soli 15 anni. La ragazza non le ha mandate certo a dire e ha replicato in maniera altrettanto provocatoria: "Non voglio somigliare alle facce di m***a come le vostre. Naturali? Si vede che siete naturali, fate cac…".