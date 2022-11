Chanel Totti e le critiche sui ritocchini: “Non voglio somigliare alle facce di mer*a come le vostre” Nell’occhio del ciclone che ha investito tutta la famiglia, Chanel Totti sui social è attiva nonostante tutto. E adesso in tanti la accusano di abusare troppo di filtri e di trucchi.

Chanel Totti, 15 anni, secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, sta vivendo certamente un periodo complicato. Nell'occhio del ciclone che ha investito tutta la famiglia, sui social è attiva nonostante tutto. E adesso in tanti la accusano di abusare troppo di filtri e di trucchi. Come se ciò non bastasse, la futura ereditiera Totti-Blasi spiega di non essere affatto contraria alla chirurgia estetica, anzi, non appena compirà i fatidici 18 anni comincerà volentieri a sottoporsi ai famigerati "ritocchini".

La replica di Chanel Totti ai follower

Sui social, in molti l'accusano di essere molto poco naturale. Allora lei ha replicato con una clip dove si è servita della voce di Elenoire Ferruzzi, recente concorrente del Grande Fratello Vip: "Non voglio somigliare alle facce di m***a come le vostre. Naturali? Si vede che siete naturali, fate cac…". Una replica molto colorita che probabilmente non farà piacere a papà Totti e mamma Ilary, che già hanno troppe grane da risolvere.

I precedenti

Lo scorso ottobre Chanel aveva già fatto parlare di sè per un video in cui scherzava con Francesco Totti. Erano i giorni più caldi del gossip: "Nome?", chiedeva la voce nel video e Totti rispondeva, fino a Professione "calciatore" e infine "Sesso?" e Totti rispondeva "Na cifra". Il video terminava con padre e figlia abbracciati. Chanel e suo fratello Cristian, nonostante tutto, hanno accettato Noemi Bocchi. Erano presenti, infatti, al party organizzato dalla nuova compagna del padre alla sua festa di compleanno per i 46 anni. Intanto, prosegue la "guerra" in tribunale tra i due ex. L'ultimo appuntamento in ordine di tempo è stato per l'11 novembre scorso, ma sono ancora momenti d'interlocuzione. Il momento clou di questa sfida sarà prevista per il 2023, quando la separazione entrerà nel vivo.