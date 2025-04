Divorzio Totti-Blasi, Cristiano Iovino atteso in tribunale per testimoniare sulla frequentazione con la showgirl

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Martedì 1 aprile, Cristiano Iovino è atteso al tribunale civile di Roma per testimoniare sulla sua liaison con Ilary Blasi nella causa di divorzio tra lei e Francesco Totti. La presenza del personal trainer, però, non è da ritenersi certa, visto che già in passato ha presentato motivazioni per assentarsi. La presunta "frequentazione intima" con Blasi, come lui stesso la definì, è importante per definire le questioni economiche della separazione.

La causa di divorzio

Al momento, il tribunale civile di Roma ha assegnato a Ilary Blasi la villa all’Eur e stabilito stabilito che il suo ex marito debba versarle un assegno mensile di 12.500 euro per il mantenimento dei tre figli. L'ex capitano della Roma, dal canto suo, sostiene che sia stata la moglie a tradirlo per primo. Una versione dei fatti che la showgirl smentisce nel suo documentario "Unica", in cui sostiene che tra lei e Iovino ci sia stato solo un caffè. Il personal trainer, però, in un'intervista definì il loro rapporto come una "frequentazione intima".

La liaison tra Blasi e Iovino

Nel documentario Unica su Netflix la showgirl raccontò che con Iovino prese un caffè a Milano insieme all’amica e parrucchiera Alessia Soldani. Il personal trainer, però, nel gennaio 2024 disse al Messaggero che tra loro ci fosse in realtà una vera e propria frequentazione. Se questo fosse vero, lei avrebbe mentito sia nella serie disponibile su Netflix, sia nel suo libro uscito qualche mese fa, titolato "Che stupida. La mia verità". "Ci siamo conosciuti nel 2020, attraverso i social. In seguito ci siamo accordati per conoscerci di persona a una mostra di Banksy che in quel periodo facevano in centro a Roma», ha sostenuto. Lui l’ha contattata per primo su Instagram «commentando scherzosamente un suo selfie in ascensore", le parole della conduttrice.