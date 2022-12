Davide Basolo si è fidanzato, l’ex “Alchimista” aveva conosciuto la compagna prima di Uomini e Donne Davide Basolo, l’ex “Alchimista” che partecipò a Uomini e Donne per corteggiare Giovanna Abate, si è fidanzato. La compagna di chiama Gaia Bassani e il loro primo incontro risale al 2018.

A cura di Stefania Rocco

Davide Basolo si è fidanzato. L’ex “Alchimista” di Uomini e Donne – aveva corteggiato Giovanna Abate senza rivelare la sua identità prima di approdare a Temptation Island nel ruolo di tentatore – ha presentato su Instagram Gaia Bassani, la nuova compagna. Lo ha fatto raccontando pubblicamente com’è nata la loro storia d’amore, da quel primo incontro nel 2018 al legame profondo nato solo da qualche mese.

Il primo incontro tra Davide Basolo e Gaia Bassani nel 2018

Davide ha conosciuto Gaia a Formentera nel 2018. “Bella ragazza, un po’ particolare. Non troppo il mio tipo a primo impatto, ma carina. È simpatica, espansiva, ma sembra non mostrare il minimo interesse fisico nei miei confronti”, scrive Basolo ricordando i primi momenti di un rapporto che sarebbe diventato importante solo molti anni più tardi. Attraverso il racconto dell’incontro con Gaia, Davide racconta la sua vita: gli inizi da barman, il lavoro da personal trainer, la partecipazione a Uomini e Donne, il successo sui social. Poi una profonda crisi culminata con la decisione, presa 8 mesi fa, di cambiare il corso della sua vita. “Ho deciso di ripartire dalle cose concrete, dal lavoro vero, dallo sporcarmi le mani. Avevo bisogno di sporcarmi le mani. E sono tornato. Sono tornato davvero. Il 2 maggio sono ripartito per Formentera e da quel giorno ho passato 5 mesi immerso nel lavoro. Dodici ore al giorno: personal trainer di giorno e barman di sera. Sette su sette, ma non mi ha mai pesato”, confida ancora l’ex corteggiatore.

Davide Basolo: “Non ho mai amato come con Gaia”

Il primo bacio con Gaia, racconta Davide, sarebbe arrivato solo nell’estate 2022, anni dopo il rifiuto incassato da Giovanna Abate a Uomini e Donne, in un periodo in cui l’ex corteggiatore aveva il cuore libero. Ma quel bacio estivo avrebbe avuto un seguito solo a dicembre, quando i due si sono innamorati: “Non mi sono mai sentito così. Non ho mai amato così. Non ho mai provato emozioni così forti. E so di essere fortunato. Nessuna al posto di Gaia sarebbe qui ora. Nessuna sarebbe stata abbastanza testarda e visionaria. Nessuna. Solo lei. La mia lei”.