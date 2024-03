David Guetta di nuovo papà, è nato il figlio con la compagna Jessica Ledon: “Benvenuto Cyan” David Guetta è diventato papà: è nato il piccolo Cyan, il primo figlio con la compagna Jessica Ledon, a cui è legato da circa 10 anni. “L’amore è nell’aria”, ha scritto nel dare la bella notizia sui social. Il noto dj era già padre di due figli, avuti dall’ex moglie Cathy Guetta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

David Guettà è diventato papà per la terza volta. Dopo i primi due figli avuti dalla precedente relazione con Cathy Ghetta, il noto dj ha accolto in famiglia il piccolo Cyan, nato dall'amore con l'attuale compagna Jessica Ledon. L'annuncio con un tenero scatto su Instagram. I due sono una coppia da circa 10 anni, anche se hanno scelto di ufficializzare il loro rapporto solo nel 2016.

L'annuncio della nascita del figlio Cyan

Guetta ha deciso di dare la bella notizia pubblicando sul suo profilo Instagram un tenero scatto di famiglia, che lo ritrae in primo piano mentre abbraccia la compagna e il piccolo Cyan, nato nell'ospedale di Miami. "Benvenuto Cyan. L'amore è nell'aria", ha scritto il noto dj ad accompagnare la foto del primo figlio avuto con Jessica Ledon. Tantissimi i messaggi di congratulazioni che la coppia ha ricevuto, alcuni di questi da colleghi di Guetta, come i dj Nicky Romero, Steve Aoki. La modella aveva reso nota la gravidanza lo scorso novembre, quando si era presentata per la prima volta con il pancione in vista inoccasione dei Latin Grammy Awards.

L'amore tra Jessica Ledon e David Guetta

Jessica Ledon e David Guetta sono una coppia da dieci anni, anche se hanno scelto di rendere ufficiale la relazione solamente nel febbraio 2016. Il loro primo incontro è avvenuto quando il noto dj era in tour, mentre lei lavorava come modella e attrice. Nata a Cuba e cresciuta a Miami, Jessica Ledon è diventata nota grazie alla partecipazione al reality Model Latina nel 2010, un concorso in versione televisiva per modelle originarie dell'America Latina. Poi ha iniziato la sua carriera sempre come modella e attrice. Per il noto dj, 56 anni, la relazione è arrivata dopo la fine del matrimonio con Cathy Guetta, da cui ha avuto due figli, Tim-Elvis e Angie, nati rispettivamente nel 2004 e nel 2007. I due hanno divorziato nel 2014 dopo 22 anni di matrimonio.