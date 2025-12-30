Dakota Johnson ritrova l’amore dopo la rottura con Chris Martin, l’attrice frequenta un cantante più giovane

Dakota Johnson avrebbe ritrovato l'amore, a seguito della rottura con Chris Martin, dopo otto anni insieme. A pubblicare alcuni scatti dell'attrice in compagnia di un altro uomo, un altro artista si tratta di Role Model, nome d’arte di Tucker Pillsbury.

Dakota Johnson con la nuova fiamma

Gli scatti pubblicati immortalano il musicista e l'attrice, intenti a trascorrere del tempo insieme al Château Marmont, in atteggiamenti piuttosto tranquilli, ma che lascerebbero intendere la presenza di una certa intimità. Già da novembre, però, People aveva diffuso la notizia che Dakota Johnson fosse pronta a voltare pagina e aprire nuovamente il suo cuore. Una fonte vicina all'artista aveva detto alla testata: "Ha ricominciato lentamente a frequentare qualcuno ed è felice" per poi sottolineare quanto avesse sofferto per la fine della sua precedente storia d'amore: "La sua relazione con Chris era spesso altalenante e, sebbene lei abbia sempre sperato che funzionasse, ora che è finita sembra più serena e in pace con se stessa". Il nuovo flirt dell'attrice, Tucker Pillsbury, meglio conosciuto come Role Model, è un cantante americano, anche piuttosto conosciuto, classe 1997, ha compiuto 28 anni lo scorso maggio. Anche lui sarebbe reduce da una rottura il cantante, infatti, si è lasciato nel 2023 con l’influencer Emma Chamberlain.

I motivi della rottura con Chris Martin

Una fonte vicina alla ormai ex coppia ha raccontato al TheSun.com che dopo tanti tira e molla, quella tra Dakota Johnson e Chris Martin era una rottura definitiva e non l'ennesimo allarme. Ad allontanarli sarebbe stata la differenza d'età di 13 anni e l'argomento figli. "Dakota desiderava disperatamente che funzionasse con Chris. Ogni volta che si lasciavano, lei si disperava in lacrime. Alcuni membri del team di Dakota dovevano consolarla quando si separavano, lei non riusciva mai ad andare avanti da sola" ha raccontato una fonte al tabloid. Pur provando a trovare una soluzione, pare che non ci siano stati i margini per riequilibrare il rapporto, già piuttosto difficile, visti gli impegni lavorativi di entrambi.