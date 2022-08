Da Ken Umano a Barbie, Jessica Alves ora sogna la maternità: “Voglio un amore e una famiglia vera” Dopo aver completato la trasformazione da Ken a Barbie, sottoponendosi a oltre 90 interventi chirurgici, Jessica Alves sogna di diventare mamma: “Voglio un amore e una famiglia vera, cerco un uomo italiano”.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo 90 interventi di chirurgia estetica, l'ex Ken Umano ha raggiunto il suo obbiettivo: diventare come Barbie. Rodrigo Alves, adesso conosciuta come Jessica Alves, ha completato la sua trasformazione estetica e ora il suo aspetto somiglia in tutto e per tutto a quello della famosa bambola. Ad oggi, quindi, Jessica Alves si dice "felice al 95%" e ha un ultimo sogno da realizzare per essere totalmente serena.

Il sogno di Jessica Alves

Anche se ora è quasi completamente soddisfatta del suo aspetto estetico, Jessica Alves ha un ultimo sogno da realizzare, quello di diventare mamma. "Voglio un amore e una famiglia vera", ha raccontato in una recente intervista al settimanale Nuovo, confidando di essersi anche sottoposta a un trapianto dell'utero. Al momento non ha ancora trovato un uomo nella sua vita con cui coronare il sogno della maternità, anche se in passato Giacomo Urtis, ex concorrente del GF Vip e "chirurgo dei vip", si era proposto. A tal proposito, Jessica Alves ha raccontato di aver apprezzato la sua proposta, ma di essere in cerca di un amore vero e sincero: "Giacomo è sempre impegnato con il lavoro, non so se è pronto a diventare padre come lo sono io a diventare madre. Meglio cercare un altro uomo italiano".

Jessica Alves felice al "95%" del suo aspetto

Per essere soddisfatta al 100% del suo aspetto fisico, a Jessica Alves mancherebbe un ultimo intervento al naso, che però i medici le hanno sconsigliato dal momento che potrebbe avere tragiche conseguenze: "Dicono che se mi toccano il naso, questo diventerà nero, morirà e collasserà”. Per il momento quindi la "Barbie Umana" dovrà "accontentarsi" del risultato raggiunto finora, dopo oltre 90 interventi chirurgici, che considera non del tutto perfetto. Per questo ora ritiene di essere felice "solo al 95%".