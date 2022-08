Christian Vieri: “Altro che i gol fatti, Costanza Caracciolo e le mie figlie sono la mia gioia” Christian alias Bobo Vieri in un’intervista al Corriere ha parlato della sua famiglia, dell’amore che prova per le figlie e per la moglie Costanza Caracciolo. La vita da “donnaiolo” è ormai storia passata: “Mi sono divertito, ma ora sono cambiato”.

Christian Vieri è innamorato della sua famiglia. In un'intervista per il Corriere, l'ex calciatore conosciuto anche con il soprannome Bobo, dopo un passato da "donnaiolo" ha messo la testa a posto con la sua Costanza Caracciolo, sposata nel 2019, che l'ha reso padre di due bambine. "Mi sono divertito, non lo nego, ma quella vita è finita. Prima non ero pronto, è successo tutto senza sforzo, senza pensare" ha detto, raccontando alcuni retroscena della vacanza appena trascorsa.

Le parole d'amore di Christian Vieri per Costanza Caracciolo

Christian Vieri al Corriere ha raccontato del suo amore per Costanza Caracciolo, "Con lei sono cambiato. La conoscevo da anni, non era mai successo niente, poi cominciai un gioco, io do il voto alle foto che lei posta su Instagram, voti alti" ha confessato.

Con la showgirl ha capito sin da subito che avrebbe messo la testa a posto: "Sono maturato. Difficile spiegare come ci si accorge di essere pronti per una relazione fissa e i figli. Semplicemente, con Coco sto bene. Non ho bisogno di niente" ha spiegato, raccontando che è successo tutto "senza sforzo, senza pensare". Dopo tre mesi dal fidanzamento avevano già deciso di fare un figlio, da allora sono passati cinque anni e "eccoci qui".

In meno di due anni sono arrivate due bambine che sono la più grande gioia della mia vita, altro che i gol. Ringrazierò Coco per sempre per avermi dato una famiglia così bella.

Le figlie Stella e Isabel, gli hanno insegnato ad avere pazienza: "Mai stato paziente un secondo in vita mia, questa bellezza la sento in maniera esagerata". Bobo Vieri ha raccontato dell'amore che prova per le sue figlie che ogni volta che esce di casa vogliono un bacio, un abbraccio e il "cinque". "Stamattina giù lacrime, Stella è entrata in camera: papà e mamma, vi amo tanto, ha detto" ha continuato, descrivendo la figlia maggiore come simile a lui, "Isabel, due anni, sta tirando fuori il suo carattere". Non arriverà però un altro figlio: "Io sono a posto. Credo che anche alla Coco vada bene così".

La partita a Padel con Ronaldo a Formentera

Bobo Vieri nel corso dell'intervista ha raccontato anche che nel corso delle sue vacanze a Formentera, è stato raggiunto da Cristiano Ronaldo per una partita a Padel.