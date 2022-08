Jessica Alves: “Sogno di sposarmi e diventare madre, ma gli uomini sono intimoriti dal mio aspetto” “È difficile trovare il principe azzurro che mi sposerà e costruirà una famiglia con me”, racconta alla Barbie umana che oggi sogna di sposarsi. “La maggior parte degli uomini sono solo alla ricerca di divertimento e quando parlo di avere figli, spariscono”.

A cura di Giulia Turco

Jessica Alves non riesce a trovare un uomo che la ami davvero. Conosciuta come Barbie umana, un tempo Rodrigo Alves, oggi la 39enne brasiliana ha cambiato completamente aspetto per trovare pace col proprio corpo. Nonostante le decine di operazioni chirurgiche atte a trasformarla nella donna che sognava di essere, Alves sembra aver difficoltà a realizzare il suo sogno di creare una famiglia.

Jessica Alves racconta la sua esperienza con gli uomini

Ne ha parlato in un’intervista esclusiva al Daily Mail, raccontando di essere piuttosto delusa dall’esperienza che finora ha avuto con gli uomini come donna transessuale. A quanto pare i pretendenti si mostrerebbero per lo più interessati ad avere un rapporto fisico con lei, ma scomparirebbero all’istante quando si sfiora l’idea di creare una famiglia. “Ricevo molte attenzioni dagli uomini quando sono in pubblico, così come sul mio Instagram o su Only Fans, ma sono ancora una donna single”. Secondo Alves, gli uomini sarebbero spaventati e intimiditi dal suo nuovo look, ma è altrettanto certa che riuscirà a farsi conoscere come un’amica buona e gentile.

È difficile trovare il principe azzurro che alla fine mi sposerà e costruirà una famiglia con me. La maggior parte degli uomini che ho incontrato sono solo alla ricerca di divertimento e quando parlo di avere figli, spariscono.

(Jessica Alves dopo la sua ultima trasformazione, foto Instagram @jessicaalvesuk)

Barbie umana sogna una matrimonio principesco

Il Daily Mail stima che Alves abbia speso circa 1 milione di sterline per sottoporsi ad 80 operazioni chirurgiche per la sua trasformazione fisica, compresa quella per la riassegnazione del sesso alla quale si è sottoposta nel 2021, un anno dopo essersi dichiarata transgender. “A 39 anni sono una donna a tutti gli effetti. Anche il mio certificato di nascita è stato aggiornato abbinando il mio nome Jessica al sesso femminile”, ha spiegato al Daily Mail. “Questo mi permetterà di sposarmi in una chiesa cattolica cristiana e di coronare il mio sogno di un matrimonio da principessa”.