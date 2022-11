Cosa c’è di vero nella storia dei selfie da 50 euro con Chiara Ferragni Ferragni dà il via al tour di presentazione dei suoi prodotti in una profumeria palermitana, un evento con accesso limitato alle sole persone che hanno acquistato i suoi prodotti.

A cura di Andrea Parrella

La potenza mediatica di Chiara Ferragni è tale da amplificare qualunque suo gesto, esternazione, storia (vera o di Instagram) o potenziale notizia. Nelle ultime ore, ad esempio, si parla molto dell'evento a Palermo a cui ha partecipato lo scorso 29 novembre, quando per la prima tappa di presentazione della sua nuova linea di trucchi in una nota profumeria del capoluogo siciliano, Ferragni ha incontrato nello specifico 60 persone che si sono aggiudicate la possibilità di conoscerla da vicino e scattare una foto con lei, l'autografo del nostro tempo.

A generare il chiacchiericcio è stato il costo dell'accesso all'evento, 50 euro, che associati a un selfie servono sul piatto d'argento un titolo che fa oggettivamente gola. Naturalmente le cose non sono andate proprio così.

A fornire i dettagli dell'evento tenutosi in una profumeria di via Principe di Belmonte, a Palermo, è PalermoToday, che nel descrivere la grande ressa generatasi all'esterno dell'esercizio commerciale, racconta in che modo 60 persone fortunate si siano aggiudicate la possibilità di incontrare da vicino Chiara Ferragni.

L'accesso all'evento esclusivissimo era infatti riservato soltanto alle persone fortunate che avevano acquistato uno dei prodotti della linea make-up di Chiara Ferragni (viene specificato il costo minimo di 50 euro di spesa) e scovato il gratta e vinci vincente. Occasione nella quale, naturalmente, le persone che hanno avuto modo di incontrare l'imprenditrice digitale che salirà sul palco di Sanremo come conduttrice a febbraio 2023, avranno certamente scattato un selfie con lei, magari chiedendole anche qualche autografo in modalità vintage.

Uno dei biglietti "fortunati" (foto da Palermo Today)

In sostanza, l'equivalente di un firma-copie, compri il libro e poi ti metti in fila per incontrare l'autore o l'autrice e avere una dedica personalizzata. Una modalità che, presumibilmente, si ripeterà per tutte le tappe del tour di presentazione di Chiara Ferragni.