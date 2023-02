Colapesce è single: “Sogno di fidanzarmi con una splendida ragazza” Colapesce, nome d’arte di Lorenzo Urciullo, al momento è single. Nonostante le delusioni d’amore ricevute in passato, però, sogna ancora di fidanzarsi “felicemente con una splendida ragazza”.

Colapesce, pseudonimo di Lorenzo Urciullo, è il cantautore siciliano che, in coppia con Dimartino, salirà sul palco del Festival di Sanremo 2023. Se nella sua vita è centrale la musica e l'amore per la sua terra, lo stesso non si può dire dell'amore. Al momento, stando alle sue ultime dichiarazioni, pare che non abbia una fidanzata e sia quindi single.

Non sembrano esserci donne importanti nella vita di Colapesce, che per lavoro si divide tra Milano e la Sicilia. Anche sbirciando sul suo profilo Instagram, non ci sono segnali che facciano pensare che al momento al suo fianco ci sia una persona speciale.Ma nonostante tutto pare che il mestiere di cantautore gli abbia giovato un certo fascino che attira il sesso femminile: "Spesso gli ascoltatori proiettano aspettative che poi non sono vere su chi suona, magari invece di essere romantico sono uno stronzo per esempio. All'inizio mi è capitato di avere relazioni con persone grazie al mio lavoro, penso sia normale", ha dichiarato a Vice nel 2017. Intervistato dal sito DLSO a marzo del 2012, alla domanda ‘Come ti vedi tra 5 anni', il cantautore aveva risposto: "Col quarto disco Colapesce… anzi no, non esageriamo, col terzo disco. Poi con una barca, anche una barchetta piccola, ma soprattutto felicemente fidanzato con una splendida ragazza, visto che ora sono single, magari mi porta bene!".

Colapesce e il rapporto con le donne

Ad oggi però, non sembra che i suoi buoni propositi si siano avverati e Colapesce risulta ancora non fidanzato. O almeno non ufficialmente. Del suo rapporto con le donne Colapesce si porta dietro a quanto pare alcune delusioni, che risalgono al periodo della sua prima giovinezza. Alla domanda di DLSO ‘Se potessi rinascere donna cosa faresti?', Colapesce ha risposto: "La suora! Anzi no, sai che ti dico, il contrario, farei proprio la str**** e farei innamorare tutti i ragazzetti per prendermi un po’ di rivincite". La sua adolescenza infatti sarebbe stato un periodo piuttosto burrascoso, tanto che in uno dei suoi brani ‘Adolescenza nera', riassume bene il concetto di disagio: "È tutto meraviglioso nel ricordo, ma poi quando la vivi provi dolori assurdi, soprattutto per uno come me che l'ha trascorsa in un piccolo paesino".

