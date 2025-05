video suggerito

Clotilde Esposito sulle voci di un flirt con l’ex tronista Michele Longobardi: “Una volta mi ha fatto da cupido” In un’intervista a Fanpage.it, Clotilde Esposito si racconta tra carriera e vita privata e fa riferimento alle voci sul flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne, Michele Longobardi. L’attrice ha spiegato che tra loro c’è solo una bella amicizia: “Ci conosciamo da quindici anni, ci vediamo spesso e ci vogliamo bene”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Clotilde Esposito è Silvia in Mare Fuori. In un'intervista a Fanpage, ha parlato dell'evoluzione del suo personaggio nella quinta stagione. Nel corso della chiacchierata, l'attrice ha fatto riferimento anche alle voci sul presunto flirt con l'ex tronista di Uomini e Donne Michele Longobardi, negando che tra loro ci sia stata una storia: "Siamo amici da quindici anni, una volta mi ha anche fatto da cupido", le parole.

Le parole di Clotilde Esposito su Michele Longobardi

Qualche mese fa, l'attrice era stata fotografata insieme all'ex tronista Michele Longobardi e qualcuno aveva ipotizzato che tra i due potesse esserci una storia. A Fanpage, Esposito ha spiegato che tra loro due c'è solo una bella amicizia: "È un mio carissimo amico, ci conosciamo da quindici anni, mi ha anche fatto da cupido di una delle mie primissime relazioni. Non ho smentito perché l'ho ritenuto inutile, eravamo in compagnia di altre persone. Ci vediamo spesso e ci vogliamo bene".

Michele Longobardi e Clotilde Esposito paparazzati insieme

L'attrice napoletana, che vive a Castellammare e ha iniziato la sua esperienza fin dall'uscita della prima stagione della serie fenomeno Rai, ha poi parlato dell'evoluzione emotiva che il suo personaggio ha subito nel corso degli anni: "Sicuramente in amore sono messa meglio di lei – ha detto, ridendo – Sono una persona molto razionale, seleziono le persone nei miei rapporti, sia di amicizia che di amore e li vivo molto serenamente, in maniera sana. Sono molto diversa da lei".

Clotilde Esposito ci sarà in Mare Fuori 6?

Immancabile la domanda sul futuro di Silvia nella fiction. Nell'ultima puntata, la detenuta lascia l'Ipm di Napoli insieme a Cardiotrap, il personaggio interpretato da Domenico Cuomo. Il suo è un addio? "Mi piace pensare che lo sia", ha risposto l'attrice. Che poi ha aggiunto: "Credo molto nel processo di crescita che ha vissuto in carcere perché ritengo che, fuori di lì, avrebbe fatto di peggio. Quindi, mi auguro per lei che quella sia la fine della sua storia, si è evoluta e ha scoperto la passione per la cucina, non avrebbe potuto averne una migliore. Poi, vedremo cosa accadrà".